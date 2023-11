Dotarły do nas przełomowe wiadomości z domu Izabelli Krzan. Nici ze ślubu!

Izabella Krzan i jej partner Dominik Kowalski. Jest niższy od gwiazdy TVP

Izabella Krzan bardzo rzadko prezentuje się ze swoim partnerem Dominikiem Kowalskim. Pod koniec października w końcu pokazała swojego chłopaka, a spostrzegawczy fani zauważyli, że jest on niższy od prezenterki TVP. Zakochanym to jednak nie przeszkadza. - Dla niego to nie jest problem. To bardziej wymysł dziewczyn, które w większości twierdzą, że facet musi być wyższy od kobiety. Też tak kiedyś mówiłam, aż spotkałam swojego Dominika i tak mnie urzekł, i tak się zakochałam, że w ogóle nie widzę różnicy wzrostu - mówiła w rozmowie z "Super Expressem" Izabella Krzan. Jakiś czas temu pojawiły się plotki o tym, że gwiazda TVP i projektant są już zaręczeni. Ludzie im gratulowali. Okazało się, że przedwcześnie. Na razie zatem ze ślubu nici.

Izabella Krzan zdradza prawdę o zaręczynach

Izabella Krzan zdementowała plotki w rozmowie z "Twoim Imperium". - Nie, to nie jest prawda, że się zaręczyłam. Są ważniejsze sprawy niż zaręczyny. Na razie nie myślę o takich zobowiązaniach. Na wszystko przyjdzie czas. Uważam, że decyzje o kolejnych etapach związku należy podejmować na spokojnie - podkreśliła prezenterka TVP. Z kolei w wywiadzie dla "Dobrego tygodnia" Izabella Krzan wyjawiła, co się dzieje u niej w domu. - Kiedy czuję się przebodźcowana, chcę znaleźć moment, by spokojnie pomyśleć, wtedy... wyjmuję z szafy wszystkie ubrania i powoli je segreguję, układam. Skupiam się na tym w pełni. Potem sprzątam w ciszy cały dom, wyłączając się myślami od całego świata. Mój Dominik już wie, że nie jestem wtedy na niego zła. Muszę tylko ochłonąć i dojść do siebie, więc pozwala mi na to - zdradziła gwiazda programu "Pytanie na śniadanie" w TVP.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Izabelli Krzan z partnerem Dominikiem Kowalskim