Izabella Krzan o ślubie: "Nie spieszy mi się"

Izabella Krzan co prawda nie ukrywa, że jest w związku z projektantem Dominikiem Kowalskim, ale niechętnie o tej relacji opowiada. Jej chłopak pochodzi z szanowanej artystycznej rodziny. Jego matką i wielce prawdopodobne, że także przyszłą teściową gwiazdy TVP jest słynna Barbara Falender, jedna z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek. Kiedy Izabella Krzan i Dominik Kowalski sformalizują swój związek? - Nie spieszy mi się. Są ważniejsze rzeczy, takie jak wspólne zamieszkanie, znalezienie swojego kąta. Na tym się przede wszystkim skupiamy, bo na ślub przyjdzie czas. Uważam, że jeśli dwie osoby się kochają, to nieważne, czy będą miały obrączki na palcach i czy powiedzą sobie sakramentalne "tak" - mówiła rok temu "Super Expressowi" prowadząca program "Pytanie na śniadanie".

Izabella Krzan pokazała chłopaka. Jest od niej sporo niższy

Izabella Krzan ze swojego związku nie robi tzw. opery mydlanej i trudno znaleźć jej fotki z ukochanym. W końcu jednak gwiazda TVP pokazała chłopaka na Instagramie. Prezenterka wrzuciła stare zdjęcia z wyprawy na Bali, na których widać także Dominika Kowalskiego. Nie sposób nie zauważyć, że partner Izabelli Krzan jest od niej sporo niższy. Dla zakochanych jednak nie stanowi to przeszkody. - Dla niego to nie jest problem. To bardziej wymysł dziewczyn, które w większości twierdzą, że facet musi być wyższy od kobiety. Też tak kiedyś mówiłam, aż spotkałam swojego Dominika i tak mnie urzekł, i tak się zakochałam, że w ogóle nie widzę różnicy wzrostu - zdradziła nam prowadząca program "Pytanie na śniadanie". Co ciekawe, poprzedni chłopak Izy był od niej znacznie wyższy. Michał Filip mierzy 195 cm i jest siatkarzem. Dominik jest zupełnie inny i... dobrze. Czekamy na kolejne wieści o zakochanych. Na razie w naszej galerii można zobaczyć gorące zdjęcia Izabelli Krzan i Dominika z plaży.