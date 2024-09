Izabella Krzan z dobrą fuchą w TVN. Ujawniono szczegóły. Są komplikacje

Izabella Krzan przez kilka lat była jedną z najważniejszych gwiazd TVN. Prezenterka była nie tylko jedną z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Widzowie mogli oglądać ją też w takich produkcjach jak: "Czar par", "Koło Fortuny" czy "Kamper Polska". Izabella Krzan czterokrotnie prowadziła także "Sylwestra marzeń z Dwójką". Po wielkiej rewolucji w TVP jednak dla gwiazdy zabrakło miejsca w ramówce. Rozstanie raczej nie przebiegło w miłej atmosferze. Jak Izabella Krzan dowiedziała się o rozstaniu z TVP?

- zdradziła w rozmowie z portalem Wprost.pl. Prezenterka jednak nie użalała się nad sobą i znalazła pracę w Kanale Zero. Niedawno dołączył do niej jej były partner z "Pytania na śniadanie" - Tomasz Kammel.

Trzeba było pożegnać się z TVP. W telewizji zrobiłem już wszystko, wszedłem na szczyt. Jeśli ma być przełom, to niech to będzie próba od zera. I dlatego zaczynam od zera w Kanale Zero. (...) To ma być program, który stanie się realną konkurencją dla poranków telewizyjnych. Nie mogę doczekać się powrotu do duetu z Izą!