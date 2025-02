Izabella Krzan wulgarnie zwróciła się do szefa i mówiła, że inny "miał większego"! Teraz tłumaczy

Izabella Krzan wypaliła, że Jacek Kurski "miał większego". Padło też wulgarne słowo

Izabella Krzan była jedną z gwiazd Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Po tym, gdy straciła pracę w TVP, gdzie w ciągu kilku lat zrobiła wielką karierę (występowała m.in. w "Pytaniu na śniadanie" i "Kole fortuny"), znakomicie odnalazła się u popularnego "Stana". Po jakimś czasie do zespołu dołączył nawet Tomasz Kammel, czyli jej kolega z "PnŚ". Mimo to Izabella Krzan zdecydowała się rozstać z Kanałem Zero. Oznajmiła o tym w szokującym stylu i bardzo nietypowych okolicznościach, bo podczas roastu... swojego szefa. Mimo mocno rozrywkowego charakteru programu, informacja o tym, że Izabella Krzan odchodzi z Kanału Zero nie była żartem. Słowa, które padły potem, były mocne nawet jak na roast. Nie zabrakło nawet wulgaryzmu!

Jak ktoś ma cię wyj****ć, to miej z tego przyjemność. (...) Więc pierwszy raz Krzysiu ktoś dojdzie do czegoś przed tobą

- wypaliła była gwiazda TVP, po czym nawiązała do swojego szefa z czasów pracy w Telewizji Publicznej.

A… i Kurski miał większego

- dodała Izabella Krzan, która teraz tłumaczy się z tego - delikatnie mówiąc - nietypowego występu.

Izabella Krzan tłumaczy swój występ w roaście Krzysztofa Stanowskiego

Dziennikarka we wpisie na Instagramie podkreśliła, że "roast to forma rozrywki nie dla każdego". Sama jednak - jak zdradziła - bawiła się świetnie.

Czy można mieć przyjemność ze słuchania pojazdów po sobie? Otóż można - o ile wyrażasz na to zgodę, a kierujący tymi pojazdami są Ci bliscy i wiesz, że ich celem nie jest zrobienie Ci przykrości. I tak właśnie było w minioną niedzielę

- wyjaśniła Izabella Krzan. Prezenterka - według nieoficjalnych informacji - ma niebawem dołączyć do ekipy "Dzień dobry TVN". Jak mówił portalowi Świat Gwiazd informator, transferem tym ma być "podekscytowana" sama Lidia Kazen, dyrektorka programowa kanałów TVN. Nadzieje związane z byłą gwiazdą TVP są ponoć ogromne. Myślicie, że Iza im sprosta?

