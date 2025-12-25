Marcin Najman spotykał się z córką Lecha Wałęsy, mamy zdjęcia z ich romantycznej randki. Tego o Cesarzu nie wiedzieliście

Relacja Marii Wiktorii Wałęsy, córki byłego prezydenta Lecha Wałęsy, z Marcinem Najmanem, byłym pięściarzem, a aktualnie Cesarzem freak fightów i celebrytą, od lat wzbudza ciekawość mediów i opinii publicznej. Choć żadne z nich nigdy oficjalnie nie potwierdziło związku, doniesienia z 2009 roku sugerowały, że para mogła być sobie bliższa, niż wskazywałyby tylko kurtuazyjne spotkania.

Właśnie we wspomnianym 2009 roku, w kwietniu w warszawskim parku Skaryszewskim, "Super Express" zrobił Wałęsie i Najmanowi zdjęcia, które obiegły całą Polskę. Na fotkach widać, jak córka prezydenta i zawodnik sportów walki spacerują, przytulają się oraz wymieniają czułości na ławeczce.

Media 16 lat temu informowały, że Wałęsa i Najman poznali się za pośrednictwem wspólnych znajomych – według niektórych źródeł łączyła ich Edyta Herbuś, która znała zarówno Marię, jak i środowisko sportowe, z którym związany był Najman. Sam pięściarz w wywiadach wyrażał się z szacunkiem o ojcu Marii, Lechu Wałęsie, nazywając go "największym kozakiem w historii Polski".

Mimo medialnego szumu, zarówno Wałęsa jak i Najman nie komentowali sprawy wprost. Żadne z nich nie potwierdziło, ani nie zaprzeczyło, że łączyło ich coś więcej niż przyjaźń. Córka byłego prezydenta raz jednak zabrała głos w tej sprawie.

- Jest we mnie wielka potrzeba miłości. Do tego stopnia, że czasem tracę kontrolę, daję się ponieść chwili. Jestem za mocnym przeżywaniem życia, bo czuję, że dzięki temu się rozwijam. Czasem muszę dostać pałką w głowę, by otrzeźwieć - przyznała w wywiadzie dla "Vivy!".

Z czasem jednak temat ucichł, a zainteresowanie mediów przeniosło się na inne postaci życia publicznego. W kolejnych latach Wałęsa wycofała się z show-biznesu, skupiła się na życiu prywatnym i rzadko pojawiała się w mediach. Najman wręcz przeciwnie - pozostał aktywny medialnie, regularnie występując na galach freakowych i udzielając się w mediach społecznościowych.

