Córka Wałęsy była przyjaciółką znanej tancerki! Ich przyjaźń nie przetrwała

Lech i Danuta Wałęsowie doczekali się ośmiorga dzieci: Bogdana, Sławomira, Przemysława, Jarosława, Brygidy, Anny, Marii Wiktorii i Magdaleny. Każde z dzieci poszło swoją drogą, a jedna z córek - Wiktoria (w pewnym momencie zmieniła imię i została tylko Viktorią) Wałęsa stała się celebrytką! Było to w 2006 roku, gdy przyjęła zaproszenie do udziału w czwartej edycji "Tańca z gwiazdami". Jej tanecznym partnerem został Paweł Godek. Była to kolejna edycja, po tej, w której udział wzięła inna córka polityka: Aleksandra Kwaśniewska. Wiktoria Wałęsa szybko została ulubienicą widzów, ale i mediów, które chętnie rozpisywały się na jej temat. Co ciekawe, córka byłego prezydenta, znalazła wśród gwiazd koleżankę. Szybko dogadała się z Edytą Herbuś, znaną tancerką.

Przyjaźń Edyty Herbuś z Wiktorią Wałęsą

Obie panie, czyli Wiktoria Wałęsa i Edyta Herbuś, stały się nierozłączne i zaczęły być widywane razem nie tylko w ramach tanecznego show. W najnowszym wywiadzie na łamach Plejady, Herbuś wspomniała tamtą przyjaźń: - Pamiętam taki moment, kiedy przyjaźniłam się z Marią Wiktorią Wałęsą. Ta przyjaźń tak wybuchła w programie, tak autentycznie lubiłyśmy spędzać ze sobą czas. Doświadczałyśmy tych nowych rzeczy w mediach. Był wtedy trend na świecie podążania za kontrowersjami Britney Spears i Paris Hilton, które się zaprzyjaźniły i na kontrowersjach budowały wtedy popularność. Z jakiegoś powodu media w Polsce uznały, że fantastycznym pomysłem będzie sobie zrobić polską Britney i Paris - ocenia teraz tamten czas. Faktycznie, media śledziły niemal każdy krok koleżanek.

Niestety, przyjaźń Herbuś i Wałęsówny nie przetrwała próby czasu i sytuacji. Herbuś przyznała, że relacja z Wiktorią Wałęsą się skończyła. Wiadomo, tak czasem bywa, szczególnie, gdy ludzie są młodzi i szukają dopiero swojego miejsca w świecie: - Nasza przyjaźń wygasła w pewnym momencie. (...) Ta rzeczywistość była trudna, żeby ta przyjaźń przetrwała, ale to nie był jedyny powód, dla którego tak się nie stało - wyznała w rozmowie z Plejada Edyta Herbuś.

