Edyta Herbuś jest jedną z uznanych tancerek i aktorek, a w ostatnim czasie spełna się też w roli prezenterki telewizyjnej - razem z Katarzyną Cichopek (40 l.) dołączyła do ekipy "You Can Dance. Nowa Generacja". Jako znana gwiazda, która funkcjonuje w show-biznesie od długiego czasu, mierzyła się z hejtem i nieuzasadnioną krytyką. Swego czasu wylewała litry łez przez nagonkę, jaką zafundowali jej twórcy oraz prowadząca programu "Magiel towarzyski".

Była gwiazda TVN-u wyśmiała Edytę Herbuś! "Zadzwoniłam do niej"

Edyta Herbuś wyznała w rozmowie dla serwisu Plejada, że swego czasu bardzo cierpiała przez nadmiar krytycznych słów, jakie padały pod jej adresem ze strony Karoliny Korwin-Piotrowskiej. Pomimo smutku, bezradności, a zarazem złości, zachowała się z klasą.

- Pamiętam moment, kiedy jakaś miarka się przebrała i zdobyłam się z tej złości na to, by dać sobie przestrzeń, żeby sobie popłakać i poczuć, że naprawdę mnie to rani i krzywdzi i że nie mam na to zgody. Zadzwoniłam do Karoliny Korwin-Piotrowskiej i zaprosiłam ją na kawę. Pamiętam, jak ta rozmowa przebiegała. Karolina była zdziwiona moim telefonem, zamilkła na chwilę i powiedziała: "Rozumiem, że chcesz się ze mną spotkać, żeby poobrzucać się tortem?" - wyznała.

Tancerka nie chciała zdradzić, jak przebiegło wspomniane wyżej spotkanie z prowadzącą "Magla...", ale dała do zrozumienia, że była pod wrażeniem, że Krowin-Piotrowska zgodziła się na rozmowę twarzą w twarz.