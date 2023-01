Edyta Herbuś w samym bikini wtula się w partnera na wakacjach! To były Gardias

Edyta Herbuś nie należy do gwiazd, które uwielbiają na prawo i lewo opowiadać o swoich relacjach z facetami czy innych sferach życia prywatnego. Ostatnio jednak zrobiła wyjątek, snując podczas wywiadu ślubne plany. Nie ma się jednak czemu dziwić, w końcu z aktualnym partnerem związana jest od pięciu lat, a teraz pochwaliła się kolejnymi ujęciami z wakacji, na których są razem. Ładna z nich para?

Edyta Herbuś w samym bikini wtula się w partnera na wakacjach! Uf, gorące ujęcie

Chyba nikt nie spodziewał się, że wakacyjna pocztówka Edyty Herbuś będzie opatrzona tak szczerym i prywatnym opisem. Nie dość, że w samym bikini wtula się w ukochanego, to zdradziła, jak wygląda ich codzienności. Mają zupełnie inne charaktery!

- Idealnie niedopasowani. Mój chłopak nie lubi się fotografować, ja lubię bardzo. Czasami udaje mi się „ukraść” jakiś wspólny moment. Lubię uwieczniać na zdjęciach „kadry z życia” i wracać do nich później radośnie. Tak, to też nas różni - ja jestem sentymentalna i lubię „bujać w obłokach”, on sprowadza mnie na ziemię, przypominając o mądrości bycia w tu i teraz. Ja wciąż robię (podobno) bałagan, a on lubi wokół siebie perfekcyjny porządek. Mamy też wyzwanie w różnicy temperatur, bo ja chcę ciepłego, a on włącza klimę i wiatraki, bo mu wciąż gorąco.

Ujęcia tancerki bardzo spodobały się jej obserwatorkom, a jej wywód sprowokował niektóre panie do dzielenia się swoimi związkowymi doświadczeniami. Wiele fanek gwiazdy jest przekonanych, że przeciwności faktycznie się przyciągają.

Warto dodać, że ukochanym Edyty Herbuś, który uczy ją innego podejścia do życia, jest Piotr Bukowiecki, który wcześniej spotykał się z Dorotą Gardias. Producent telewizyjny i pogodynka doczekali się nawet córki Hani, która we wrześniu skończy 10 lat.