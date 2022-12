Edyta Herbuś zdążyła już nas przyzwyczaić, że każdą wolną chwilę spędza u swoich dziadków Otylii i Tadeusza. Teraz prowadząca program "You Can Dance. Nowa Generacja 2", który ruszy w styczniu, zabrała ich do Zakopanego. Oczywiście celebrytka na bieżąco relacjonuje wizytę w stolicy Tatr. Zapewne nie spodziewała się, że urocze zdjęcia, która wrzuca do mediów społecznościowych wywołają tyle zamieszania.

Edyta Herbuś w ogniu krytyki

Edyta postanowiła zabrać swoich ukochanych dziadków na Kasprowy Wierch. Pogoda dopisała, więc widoki były fantastyczne. Edyta zapozowała do zdjęć na tle zaśnieżonych szczytów, robiąc przy tym różne figury. Jednak fani zwrócili uwagę tylko na jedno - buty Herbuś. Otóż celebrytka miała na sobie buty na wysokim obcasie.

"Pięknie, tylko trochę obciach z torebunią i w botkach na obcasie w góry, nawet kolejką"

"Pani Edytko bardzo Pani lubię i wierzę, że wyszła pani tylko z kolejki i zrobiła zdj...tego typu obuwie jest niedopuszczalne, tym bardziej teraz kiedy śnieg zaczyna się topić, łatwo o wypadek..."

"Must have w górach torebka chanelll i buty na obcasie 😀a potem się dziwimy ze „turysta” na środek jeziora morskieg oka wchodzi"

"POWAŻNIE? W takich butach Pani tam weszła/ wjechała?"

Herbuś odpowiada Internautom

Edyta zdecydowała się bronić. W komentarzach wyjaśniła, że to nie była górska wycieczka, a na górę wjechała z dziadkami kolejką.

"Ja w takich butach też w góry nie „idę” tylko wjeżdżam kolejką. To chyba oczywiste ! przecież to była wycieczka z dziadkami , a nie górska wspinaczka 🙌", napisała tancerka.