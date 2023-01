Nejman zabrał 15-letniego syna do "DDTVN". Jakub nieźle wyrósł!

Podobny do znanego taty?

Choć Edyta Herbuś jest znaną gwiazdą, którą aktualnie widzowie mogą oglądać w roli prowadzącej "You Can Dance. Nowa Generacja", niewiele mówi się o jej życiu prywatnym. Tańcząca aktora nie lubi opowiadać o związkowych doświadczeniach, choć ma ich na koncie sporo. Spotykała się m.in. z Dawidem Ozdobą, Tomaszem Barańskim, Maciejem Kawulskim czy Mariuszem Trelińskim. Od niespełna pięciu lat natomiast układa sobie życie u boku Piotra Bukowieckiego, za którego, jak dała do zrozumienia, chciałaby wyjść za mąż.

Edyta Herbuś snuje ślubne plany. Nigdy nie zdradziła tak wiele

Kiedy na jaw wyszło, że Edyta Herbuś spotyka się ze znanym producentem telewizyjnym, nikt nie dawał parze zbyt wielu szans na szczęśliwy związek. Piotr Bukowiecki ma bowiem na koncie medialny związek - dekadę temu jego partnerką była Dorota Gardias (43 l.), z którą doczekał się córki Hani (10 l.). Dziennikarze często pytali nawet tancerkę, jak odnajduje się w roli macochy, jednak zazwyczaj unikała odpowiedzi. Zaskakuje więc, że tak otwarcie zaczęła mówić o ślubnych planach.

- Parę razy zastanawiałam się nad tym, jaki byłby dla mnie wymarzony ślub. Dla mnie wymarzony ślub to taki, który będzie blisko natury i ukochanych osób. Może tak być, że kiedyś, zupełnie ukradkiem, dam dyla z ukochanym, garstką przyjaciół rodziny i pozwolę sobie na takie szaleństwo - informuje w rozmowie z reporterką Jastrząb Post.

Edyta Herbuś przewiduje ponadto sytuację, w której do sformalizowania związku dojdzie pod wpływem impulsu.

- Myślę, że to może się wydarzyć pod wpływem impulsu, bo rozmowy na ten temat w moim domu odbywają się od jakiegoś czasu. Zobaczymy, co z tego będzie.

Myślicie, że zdąży zaprosić na ceremonię znajomych z show-biznesu? Wtedy raczej trudno będzie o utrzymanie wydarzenia w tajemnicy!

