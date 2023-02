Szokująca prawda o Brygidzie, córce Lecha Wałęsy. To ksiądz Henryk Jankowski za tym stał!

Ksiądz Henryk Jankowski stał za wyborem imienia dla Brygidy Wałęsy

Ksiądz Henryk Jankowski w latach 80. był bardzo blisko Lecha Wałęsy. Niektórzy twierdzili nawet, że to właśnie kontrowersyjny prałat był najważniejszą osobą w otoczeniu przywódcy "Solidarności". Dowodem na to może być historia związana z Brygidą Wałęsą, najmłodszą córką Lecha i Danuty. - O nadanie jej imienia Brygida zabiegał ksiądz Jankowski. Przekonywał, że będzie to dobre, właściwe imię, gdyż święta Brygida jest patronką Europy. Brygidka była chrzczona w kościele Świętej Brygidy (w tej parafii przez lata proboszczem był ks. Henryk Jankowski - red.) - zdradziła Danuta Wałęsa w książce "Marzenia i tajemnice" (tu przeczytasz o kulisach powstania książki), na którą z kolei powołują się Monika Góra i Krzysztof Brożek, autorzy książki "Upadek. Historia prałata Henryka Jankowskiego". Sam wybór imienia i miejsca chrztu nie jest specjalnie zaskakujący, biorąc pod uwagę stosunki Lecha Wałęsy z kapelanem "Solidarności". Szokujące jest za to co innego.

Szokujące, kto został matką chrzestną Brygidy, córki Lecha Wałęsy

Na rodziców chrzestnych na ogół wybiera się kogoś z rodziny lub z kręgu najbliższych przyjaciół. Bardzo dziwi zatem to, kto został matką chrzestną Brygidy Wałęsy. Była to - raczej nieznana rodzinie - siostra Tekla Famiglietti, przełożona zakonu brygidek i bliska współpracowniczka Jana Pawła II, którą - jak piszą Góra i Bożyk - nazywano "najbardziej wpływową kobietą Watykanu". Niestety zakonnica nie dotarła na chrzest Brygidy Wałęsy, bo nie została wpuszczona do kraju przez polskie władze. "W jej imieniu do chrztu trzyma ją Izabela Młyńska, siostra Lecha. A chrzci oczywiście ksiądz Henryk Jankowski" - czytamy w książce "Upadek. Historia prałata Henryka Jankowskiego", z której przytaczaliśmy ostatnio fragment o tajemniczym wypadku kierowcy księdza, który zginął, jadąc do matki Jankowskiego.

