Wystarczyło kilka zdjęć z prezentacji w nowym klubie Serie A. Gdy Genoa ogłosiła jej transfer, media społecznościowe zalała fala komentarzy: "To oficjalne – najpiękniejsza piłkarka na świecie!", "Od teraz kibicuję Genoi" czy nawet "W tym sezonie interesuje mnie tylko kobieca drużyna". Choć niektórzy mogą to traktować z przymrużeniem oka, jedno jest pewne – Alice przyciąga uwagę, jak mało kto.

Alice Sondergaard - osiągnięcia, ciekawostki

Za urodą kryje się jednak nieprzeciętny talent. Alice Sondergaard to nie jest tylko "ładna buzia" – to napastniczka z instynktem strzeleckim, która już jako 15-latka zadebiutowała w reprezentacji Szwecji. Ostatni sezon spędziła w Bolonii, gdzie była kluczową zawodniczką drużyny walczącej o awans do Serie A. Co ciekawe, to właśnie Genoa – jej nowy klub – była największym rywalem Bolonii w tej walce. Wcześniej grała także dla Verony w Serie B, gdzie z powodzeniem zdobywała bramki. Włoska piłka ewidentnie jej służy, a kolejne wyzwanie, jakim jest gra w Serie A, może okazać się przełomowym momentem w jej karierze.

Do tej pory niekwestionowaną królową kobiecego futbolu w mediach była Alisha Lehmann – reprezentantka Szwajcarii, zawodniczka Juventusu, influencerka z ponad 16 milionami obserwujących na Instagramie i 12 milionami na TikToku. Znana z efektownej gry, ale też medialnych związków – m.in. z pomocnikiem Aston Villi Douglasem Luizem. Lehmann była symbolem połączenia sportu i popkultury. W związku z ogromną popularnością miała nawet własnego ochroniarza podczas kobiecego Euro 2025, ponieważ wszędzie, gdzie się pojawiała, wzbudzała sensację – od próśb o autograf po setki zdjęć z fanami.

Alice Sondergaard nową najseksowniejszą piłkarką świata. Tytuł przejęła od Alishy Lehmann

Teraz jednak oczy całego świata zaczynają kierować się w stronę Sondergaard. Młoda Szwedka z jednej strony prezentuje klasę na murawie, z drugiej – w pełni świadomie korzysta ze swojego wizerunku, nie tracąc przy tym profesjonalizmu i sportowego zacięcia. To właśnie ta autentyczność i naturalność mogą sprawić, że stanie się nową ikoną kobiecego futbolu – zarówno dla kibiców, jak i dla marek, mediów czy całej branży sportowej. Transfer do Genoi to dla Alice szansa na sportowy rozwój, ale też – nie ma co ukrywać – medialny rozkwit. Już teraz budzi porównania do największych gwiazd, a jej nazwisko coraz częściej pojawia się nie tylko w rubrykach sportowych, ale i lifestylowych.

Czy zostanie na długo na tronie "najseksowniejszej piłkarki świata"? Czas pokaże. Jedno jest pewne – Alice Sondergaard to nazwisko, które w najbliższych miesiącach będziemy słyszeć coraz częściej. Zarówno dzięki jej grze, jak i osobowości, która błyskawicznie podbija świat kobiecego futbolu.

