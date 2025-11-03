Anna Lewandowska wparowała na murawę po meczu FC Barcelona - Elche! Wcześniej wcinała popcorn ze spacjalnego pudełka

Po kontuzji Robert Lewandowski wrócił na boisko, a z trybun wspierała go żona, Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska, zajadając popcorn, kibicowała mężowi, a po meczu zaskoczyła, wchodząc na murawę.

Zobacz zdjęcia z powrotu "Lewego" i radości Anny Lewandowskiej po zwycięstwie Barcelony!

Anna Lewandowska ostatnio mogła z mężem spędzić więcej czasu, bowiem Robert Lewandowski - ku zmartwieniu kibiców Barcelony - ze zgrupowania reprezentacji Polski wrócił z kontuzją. Wydawało się, że rekonwalescencja potrwa dłużej, a tymczasem "Lewy" już w niedzielę, 2 listopada, zameldował się na boisku. Co prawda wszedł na plac gry tylko na kilkanaście minut, ale najważniejsze, ze już był do dyspozycji trenera Hansiego Flicka. My z kolei cieszymy się z tego, że nasz kapitan będzie mógł zagrać w spotkaniach kończących grupowe zmagania eliminacyjne do przyszłorocznego mundialu. Na mecz FC Barcelona - Elche, który był powrotem Roberta Lewandowskiego do gry, przyszła jego żona.

Anna Lewandowska przyłapana na zakupach w Polsce. Tajemnicza postać niosła zakupy

"Lewa" najpierw w swoim towarzystwie śledzia zmagania zawodników z wysokości trybun. Zajadała się przy tym popcornem, który podany był w specjalnym pudełku z napisem FC Barcelona. Prawdopodobnie zatem był to oficjalny produkt klubu. Po ostatnim gwizdu arbitra Lewandowskim humory dopisywały. Barca bowiem pokonała Elche 3:1. Niespodziewanie nagle na murawę wparowała ubrana w koszulkę Barcelony Anna Lewandowska i wraz z mężem uśmiechała się do obiektywu. Razem wyglądali przeuroczo.

Robert Lewandowski bramki co prawda nie strzelił, ale nie musiał, bo gdy wchodził na boisko już było 3:1 dla Katalończyków. Kapitan naszej reprezentacji zastąpił Marcusa Rashforda, który 13 minut wcześniej strzelił ostatniego gola dla Barcelony. Pozostałe gole zdobyli Lamine Yamal i Ferran Torres. Honorowe trafienie dla Elche zanotował Rafa Mir. W tabeli La Liga FC Barcelona jest druga i traci do prowadzącego Realu Madryt pięć punktów.

Galeria: Anna Lewandowska na meczu FC Barcelona - Elche

Sonda Czy lubisz Annę Lewandowską? Tak Nie Nie mam zdania