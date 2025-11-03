Anna Lewandowska wparowała na murawę po meczu FC Barcelona - Elche! Wcześniej wcinała popcorn ze spacjalnego pudełka

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-11-03 17:06

Robert Lewandowski po przymusowej przerwie spowodowanej kontuzją, wrócił do gry. Z trybun dopingowała go żona - Anna Lewandowska. Trenerka najpierw wcinała popcorn ze specjalnego pudełka, a potem - już po meczu FC Barcelona - Elche - wparowała na murawę. Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii.

  • Po kontuzji Robert Lewandowski wrócił na boisko, a z trybun wspierała go żona, Anna Lewandowska.
  • Anna Lewandowska, zajadając popcorn, kibicowała mężowi, a po meczu zaskoczyła, wchodząc na murawę.
  • Zobacz zdjęcia z powrotu "Lewego" i radości Anny Lewandowskiej po zwycięstwie Barcelony!

Anna Lewandowska ostatnio mogła z mężem spędzić więcej czasu, bowiem Robert Lewandowski - ku zmartwieniu kibiców Barcelony - ze zgrupowania reprezentacji Polski  wrócił z kontuzją. Wydawało się, że rekonwalescencja potrwa dłużej, a tymczasem "Lewy" już w niedzielę, 2 listopada, zameldował się na boisku. Co prawda wszedł na plac gry tylko na kilkanaście minut, ale najważniejsze, ze już był do dyspozycji trenera Hansiego Flicka. My z kolei cieszymy się z tego, że nasz kapitan będzie mógł zagrać w spotkaniach kończących grupowe zmagania eliminacyjne do przyszłorocznego mundialu. Na mecz FC Barcelona - Elche, który był powrotem Roberta Lewandowskiego do gry, przyszła jego żona.

Anna Lewandowska przyłapana na zakupach w Polsce. Tajemnicza postać niosła zakupy

"Lewa" najpierw w swoim towarzystwie śledzia zmagania zawodników z wysokości trybun. Zajadała się przy tym popcornem, który podany był w specjalnym pudełku z napisem FC Barcelona. Prawdopodobnie zatem był to oficjalny produkt klubu. Po ostatnim gwizdu arbitra Lewandowskim humory dopisywały. Barca bowiem pokonała Elche 3:1. Niespodziewanie nagle na murawę wparowała ubrana w koszulkę Barcelony Anna Lewandowska i wraz z mężem uśmiechała się do obiektywu. Razem wyglądali przeuroczo. 

Robert Lewandowski bramki co prawda nie strzelił, ale nie musiał, bo gdy wchodził na boisko już było 3:1 dla Katalończyków. Kapitan naszej reprezentacji zastąpił Marcusa Rashforda, który 13 minut wcześniej strzelił ostatniego gola dla Barcelony. Pozostałe gole zdobyli Lamine Yamal i Ferran Torres. Honorowe trafienie dla Elche zanotował Rafa Mir. W tabeli La Liga FC Barcelona jest druga i traci do prowadzącego Realu Madryt pięć punktów. 

Galeria: Anna Lewandowska na meczu FC Barcelona - Elche

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski
22 zdjęcia
Sonda
Czy lubisz Annę Lewandowską?
Super Express Google News
Klara Lewandowska już mówi po niemiecku!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
ANNA LEWANDOWSKA