Wybuch gazu w Słubicach! Ewakuacja mieszkańców i ranna osoba. Co się stało?

Wybuch w Słubicach. Jedna osoba ranna

Służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu gazu w Słubicach w poniedziałek, 10 czerwca, o godzinie 12:21. Jak informuje RMF FM, w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Z budynku ewakuowano osiem osób. Na miejsce wezwano nadzór budowlany ze względu na uszkodzenie ściany budynku.

- W lokalu przebywały dwie osoby. Kobieta doznała niewielkiego urazu głowy i łokcia. Druga osoba, która znajdowała się w środku, bez urazów, razem z pozostałymi mieszkańcami pionu została ewakuowana na zewnątrz – powiedział w rozmowie z RMF FM Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Ewakuacja i pomoc dla mieszkańców

Po eksplozji gazu straż pożarna rozstawiła namiot, gdzie ewakuowani mieszkańcy mogli się ogrzać. Pracownicy miejskiego centrum zarządzania kryzysowego zaopiekowali się osobami, które musiały opuścić swoje mieszkania.

Czy uszkodzenia budynku okazały się groźne?

Na szczęście, po niespełna półtorej godziny, wszyscy mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Nadzór budowlany stwierdził, że budynek nadaje się do zamieszkania.

