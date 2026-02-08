Wybuch gazu w Słubicach! Ewakuacja mieszkańców i ranna osoba. Co się stało?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-08 16:42

W Słubicach (woj. lubuskie) doszło do wybuchu butli z gazem w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka. Jedna osoba została ranna, a z obiektu ewakuowano osiem osób. Na miejscu interweniowała straż pożarna i nadzór budowlany. Co dokładnie się wydarzyło?

Wybuch w Słubicach. Jedna osoba ranna

Służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu gazu w Słubicach w poniedziałek, 10 czerwca, o godzinie 12:21. Jak informuje RMF FM, w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Z budynku ewakuowano osiem osób. Na miejsce wezwano nadzór budowlany ze względu na uszkodzenie ściany budynku.

- W lokalu przebywały dwie osoby. Kobieta doznała niewielkiego urazu głowy i łokcia. Druga osoba, która znajdowała się w środku, bez urazów, razem z pozostałymi mieszkańcami pionu została ewakuowana na zewnątrz – powiedział w rozmowie z RMF FM Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Polecany artykuł:

Wybuch pieca zabił kobietę! Dramat w domu jednorodzinnym

Ewakuacja i pomoc dla mieszkańców

Po eksplozji gazu straż pożarna rozstawiła namiot, gdzie ewakuowani mieszkańcy mogli się ogrzać. Pracownicy miejskiego centrum zarządzania kryzysowego zaopiekowali się osobami, które musiały opuścić swoje mieszkania.

Czy uszkodzenia budynku okazały się groźne?

Na szczęście, po niespełna półtorej godziny, wszyscy mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Nadzór budowlany stwierdził, że budynek nadaje się do zamieszkania.

Wybuch gazu w Słubicach
Galeria zdjęć 4
Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Mieszkańcy Ząbek o pożarze, który strawił budynek mieszkalny. "To niewyobrażalna tragedia"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYBUCH GAZU
SŁUBICE
STRAŻ POŻARNA