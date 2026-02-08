Brutalne starcia z policją na igrzyskach. Szokujące obrazki! „Wrogowie państwa” [GALERIA ZDJĘĆ]

IO 2026: Brutalne starcia z policją w Mediolanie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 trwają w cieniu poważnych napięć społecznych. Premier Włoch Giorgia Meloni w niedzielnym oświadczeniu nie przebierała w słowach, komentując wydarzenia ostatniej doby. Szefowa rządu nazwała osoby protestujące przeciwko imprezie oraz sprawców paraliżu kolejowego "wrogami państwa".

Atmosfera wokół igrzysk zgęstniała w sobotę, kiedy to ulicami Mediolanu przeszła około 10-tysięczna manifestacja przeciwników organizacji tej imprezy. Protest, początkowo mający na celu wyrażenie sprzeciwu wobec kosztów i wpływu igrzysk na środowisko, zakończył się starciami z policją.

Meloni w swoim wpisie w mediach społecznościowych ostro skontrastowała postawę protestujących z zaangażowaniem osób pracujących przy obsłudze wydarzenia. – Tysiące Włochów pracują w tych godzinach po to, aby wszystko dobrze funkcjonowało podczas igrzysk. Bardzo wielu robi to jako wolontariusze, bo chcą, aby ich kraj dobrze wypadł, był podziwiany i szanowany – podkreśliła premier.

Szefowa rządu nie kryła wściekłości, że obrazki z zamieszek psują wizerunek Włoch na arenie międzynarodowej. – Ale są też oni, wrogowie Włoch i Włochów, którzy manifestują »przeciwko igrzyskom«, a sceny te pokazują telewizje w połowie świata – napisała Meloni.

Jej krytyka nie dotyczyła jednak tylko demonstrantów. Premier odniosła się również do niepokojących wydarzeń w rejonie węzła kolejowego w Bolonii. W sobotę doszło tam do zerwania kabli trakcyjnych, co spowodowało gigantyczne utrudnienia w ruchu pociągów, kluczowym dla transportu kibiców między arenami igrzysk. Śledczy badający sprawę nie wykluczają celowego sabotażu.

– Jeszcze inni przecinają kable na kolei, chcąc nie dopuścić do tego, aby pociągi wyruszyły – zaznaczyła Meloni, nazywając sprawców "bandami przestępców".

Premier wyraziła pełną solidarność z siłami porządkowymi, władzami Mediolanu oraz wszystkimi, którzy – jak stwierdziła – "widzą, że ich praca idzie na marne" przez działania sabotażystów i demonstrantów. Zimowe igrzyska, których gospodarzami są Mediolan i Cortina d'Ampezzo, potrwają do 22 lutego.