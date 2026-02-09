Iga Świątek zapytana w Katarze o nowy odcinek "Familiady"! Te słowa już się niosą

Iga Świątek w Katarze odpowiada na pytanie o "Familiadę" i tytuł najwybitniejszego polskiego sportowca XXI wieku.

Tenisistka skomentowała wyniki sondy, w której wyprzedziła Roberta Lewandowskiego.

Dowiedz się, co Iga Świątek sądzi o porównywaniu sportowców z różnych dyscyplin i nad czym obecnie pracuje.

Iga Świątek w weekend zamieściła na Instastories obrazki z nowego odcinka "Familiady". Uczestnikom popularnego programu zadano pytanie, kto jest najwybitniejszym polskim sportowcem w XXI wieku. Okazało się, że najwięcej respondentów wskazało właśnie Igę Świątek (26 głosów), która wyprzedziła Roberta Lewandowskiego (22 głosy), Adama Małysza (19), Kamila Stocha (11), Anitę Włodarczyk (9) i Bartosza Zmarzlika (8). To oczywiście zabawa, ale w czasie konferencji prasowej wiceliderka rankingu została zapytana, czy czuje się najwybitniejszym polskim sportowcem w XXI wieku.

- Szczerze mówiąc, trudno na to pytanie odpowiedzieć, zwłaszcza gdy porównuje się różne dyscypliny sportu. W internecie była na ten temat spora dyskusja. Trochę mnie zaskoczyło, że wyskoczyłam na pierwszym miejscu, a Robert na drugim, więc to akurat było trochę śmieszne, bo dla mnie on wciąż jest legendą. To zabawny program, więc wszyscy możemy się z tego pośmiać - odpowiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek po Australian Open przedłużyła swój pobyt w Australii, odpoczywając i relaksując się przed dalszą częścią sezonu. Potem były już intensywne treningi w Katarze.

- Pracuję nad serwisem, forhendem i pracą nóg - zdradziła Iga Świątek, a dopytana o szczegóły pracy nad serwisem, dodała: - Na pewno staram się mieć bardziej stabilny podrzut piłki i mocniej się skręcać. Jest też kilka różnych części ciała, na których można się skupić podczas tego skrętu. Robię kilka różnych rzeczy, ale jednocześnie np. bardziej cofam łokieć albo mocniej pracuję biodrami. To nie jest zmiana techniki ruchu, tylko bardziej kwestia intencji, jakie chcesz mieć, wykonując ten ruch. Nie nazwałabym tego zmianą. W tenisie od czasu do czasu zawsze trzeba sobie o takich rzeczach przypominać. Tak samo jest z bekhendem, tak samo z forhaendem. Czuję, że powinnam się na tym bardziej skupiać.

Iga Świątek występ w turnieju WTA w Dausze rozpocznie od 2. rundy i zagra z Brazylijką Beatriz Haddad Maią lub Indonezyjką Janice Tjen. Magda Linette w 1. rundzie pokonała 6:4, 3:6, 6:3 Sonay Kartal. W kwalifikacjach odpadła Magdalena Fręch, ale wskoczyła do głównej drabinki jako lucky loserka i wygrała 6:3, 4:6, 7:6 Ludmiłą Samsonową, broniąc trzech piłek meczowych.

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze trzykrotnie, w latach 2022, 2023 i 2024. Zgarnęła trzy złote sokoły - nagrody dla triumfatorki. Warunki w Katarze są specyficzne. Jak na nawierzchnię twardą korty są stosunkowo wolne. Do tego często wieje tam silny wiatr, a w tak wymagającej aurze Iga Świątek zazwyczaj zyskuje dodatkową przewagę nad rywalkami. Rok temu zwycięska seria naszej gwiazdy w Dausze została jednak przerwana i to brutalnie. Polka odpadła z turnieju w półfinale po porażce 3:6, 1:6 ze swoją łotewską zmorą Jeleną Ostapenko (ma z nią bilans 0-6). Trener Wim Fissette zdradził potem, że warunki w Katarze były w tamtym roku zupełnie inne i nie pasowały jego podopiecznej tak jak w poprzednich latach.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Doha?

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Doha zagra w 2. rundzie i rozegra go we wtorek 10 lutego. Transmisja TV z turnieju WTA w Dausze na antenie Canal+ Sport 2.

