Messi, który pauzował z powodu zawieszenia za opuszczenie meczu Gwiazd MLS, oglądał spotkanie razem ze swoim 12-letnim synem Thiago. Na sobie miał luźną, białą koszulę i beżowe szorty – stylizacja prosta, ale elegancka. Jednak to nie ona przyciągała największą uwagę fotografów i fanów. W centrum zainteresowania znalazł się jego zegarek – różowy Rolex Daytona Cosmograph "Barbie".

Lionel Messi z zegarkiem wartym ponad 3,5 miliona złotych

Ten model to absolutna rzadkość w świecie luksusowych zegarków. Powstało jedynie dziesięć egzemplarzy, z czego żaden nie trafił do regularnej sprzedaży. Marka nie reklamowała go w żaden sposób, a dostęp do niego otrzymali wyłącznie wybrani, najbardziej cenieni klienci Rolexa.

Zegarek wyróżnia się unikalnym designem. Wykonano go z 18-karatowego złota, a jego tarczę zdobi różowy szafir, dzięki czemu kolorystycznie nawiązuje do domowych barw Interu Miami. Początkowa cena wynosiła około 310 tysięcy funtów, ale jego aktualna wartość kolekcjonerska jest ponad dwukrotnie wyższa i może sięgnąć nawet 700 tysięcy funtów, czyli ponad 3,5 miliona złotych!

Co ciekawe, do tej pory tylko jedna znana osoba publicznie pokazała się z tym modelem – aktor Mark Wahlberg. Teraz do tego elitarnego grona dołączył Messi, który z pewnością może pozwolić sobie na takie zegarkowe cacko.

Messi jest znany ze swojego raczej skromnego stylu życia, mimo statusu jednej z największych gwiazd światowego sportu. Tym razem jednak pokazał się z dodatkiem, który pokazuje, że luksusowe przedmioty potrafią go zainteresować – zwłaszcza gdy są tak wyjątkowe, jak różowy Rolex Daytona Cosmograph "Barbie".

Po meczu Messi nie zamierzał kończyć wieczoru w domu. Razem z żoną Antonelą Roccuzzo i trójką synów udał się na koncert zespołu Coldplay, który odbywał się w pobliżu. Para trafiła nawet na popularną w Stanach "kiss cam", jednak – ku zaskoczeniu wielu kibiców – nie zdecydowała się na pocałunek przed kamerą.

