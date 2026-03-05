23-letni Łukasz zastrzelony przez policjanta. Prokuratura bada dwa kluczowe wątki sprawy

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-03-05 14:07

Grudniowa interwencja policji w Myślenicach zakończyła się tragicznie dla 23-letniego Łukasza W., który zginął od kul funkcjonariuszy. Sprawa wciąż budzi ogromne emocje, a krakowska prokuratura oficjalnie rozpoczęła działania mające wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy analizują dowody.

  • Krakowska Prokuratura Okręgowa zajmuje się sprawą śmierci Łukasza W., który zginął od policyjnej kuli 10 grudnia 2025 roku w Myślenicach.
  • Śledczy sprawdzają, czy funkcjonariusz przekroczył swoje uprawnienia oraz czy dopełnił wszystkich procedur podczas tragicznej interwencji.
  • Biuro Spraw Wewnętrznych analizuje nagrania i zeznania, a postępowanie wciąż toczy się "w sprawie", bez postawienia komukolwiek zarzutów.

Śmierć Łukasza W. pod lupą prokuratury

Krakowska Prokuratura Okręgowa potwierdziła w oficjalnym komunikacie, że postępowanie wyjaśniające okoliczności zgonu Łukasza W. jest prowadzone wielowątkowo. Głównym przedmiotem analizy jest fakt pozbawienia życia mężczyzny na skutek użycia broni służbowej. Śledczy biorą pod uwagę scenariusz, w którym mundurowy z komendy w Myślenicach mógł przekroczyć swoje uprawnienia podczas wykonywania czynności służbowych.

Kluczowym celem śledztwa jest ustalenie, czy oddanie strzałów było ostatecznością zgodną z przepisami, czy też doszło do fatalnego w skutkach błędu. Weryfikowany jest również drugi wątek, dotyczący ewentualnego niedopełnienia obowiązków. Prokuratorzy sprawdzają, czy czynności związane z zatrzymaniem Łukasza W. w dniu 10 grudnia 2025 roku zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy od samego początku aż do tragicznego końca.

Polecany artykuł:

Śmiertelny wypadek w pobliżu budowy linii tramwajowej. Śledczy podjęli decyzję …

Funkcjonariusz z Myślenic bez zarzutów

Obecnie śledztwo toczy się w fazie „in rem”, co oznacza postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu człowiekowi. Na tym etapie żadna osoba nie usłyszała formalnych zarzutów prokuratorskich. Taka strategia ma pozwolić organom ścigania na zgromadzenie kompletnego i niepodważalnego materiału dowodowego przed podjęciem dalszych decyzji procesowych.

Wszystkie czynności wykonują funkcjonariusze z Wydziału Spraw Wewnętrznych Policji w Krakowie, co jest rutynowym działaniem w przypadkach dotyczących mundurowych. Praca operacyjna skupia się teraz na szczegółowej analizie zabezpieczonych nagrań z monitoringu oraz przesłuchiwaniu licznych świadków zdarzenia. Dalsze kroki prawne zostaną podjęte dopiero po wnikliwym zbadaniu wszystkich zebranych dowodów.

„do czasu skompletowania pełnego materiału dowodowego nie planuje się wykonania czynności procesowych z funkcjonariuszami policji biorącymi udział w interwencji” – czytamy w komunikacie prokuratury.

Policja pokazała, jak zastrzeliła napastnika w Myślenicach!
Galeria zdjęć 7
Myślenice: Grób zastrzelonego przez policjanta Łukasza W.
Sonda
Czy policjanci zachowali się właściwie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
POSTRZELENIE