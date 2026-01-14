Próbna matura 2026 z historii: Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi [14.01.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-14 14:43

Próbna matura 2026 z historii: arkusze CKE, pytania i odpowiedzi. W środę, 14 stycznia 2026 o godzinie 14:00 maturzyści przystąpili do próbnej matury 2026 z historii. W tym artykule znajdziesz arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę i przygotowanie przed właściwym egzaminem dojrzałości.

Super Express Google News

Próbna matura 2026 z historii – arkusze CKE 14.01.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze próbnej matury 2026 z historii, które mają identyczną strukturę jak na właściwej maturze w maju. Arkusze zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w tym zadania wymagające krótkiej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Oficjalny arkusz CKE z matury z historii 2026 zostanie udostępniony wkrótce po rozpoczęciu egzaminu. W naszym artykule znajdziesz go poniżej, aby uczniowie mogli szybko sprawdzić, z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć.

Polecany artykuł:

Próbna matura 2026 z biologii: ODPOWIEDZI, arkusze CKE, rozwiązane zadania z bi…

Próbna matura historia 2026 – sugerowane odpowiedzi 14.01.2025

W oczekiwaniu na publikację oficjalnego arkusza CKE, nasi eksperci przygotowali sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań z próbnej matury z historii. Dzięki nim maturzyści i rodzice mogą sprawdzić poziom przygotowania oraz zidentyfikować obszary wymagające dodatkowej powtórki. Publikowane w tym artykule odpowiedzi są wyłącznie sugerowane i mogą zawierać błędy. Na oficjalne rozwiązania od CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Matura 2025 historia rozszerzona - odpowiedzi do wszystkich zadań z arkusza CKE 19.05.2025 - Formuła 2023
37 zdjęć

Dlaczego warto korzystać z próbnej matury?

Próbne egzaminy dojrzałości to świetny sposób, aby:

  • oswoić się z formą matury 2026 z historii,
  • sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce,
  • zidentyfikować obszary wymagające powtórki przed właściwym egzaminem w maju 2026.

Analiza odpowiedzi z próbnej matury pozwala uczniom lepiej przygotować się do prawdziwego egzaminu, zmniejsza stres i daje możliwość samodzielnego ocenienia postępów w nauce.

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym odbędą się w marcu:

  • 4 marca 2026 (środa) godz. 9:00 – język polski
  • 5 marca 2026 (czwartek) godz. 9:00 – matematyka
  • 6 marca 2026 (piątek) godz. 9:00 – język angielski
Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA ROZSZERZONA
ARKUSZE CKE
MATURA
MATURA CKE
CKE
MATURA PRÓBNA
MATURA HISTORIA