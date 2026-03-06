Rosnące ceny benzyny sprawiają, że wielu kierowców decyduje się tankować paliwo "na zapas". Kanister w bagażniku wydaje się rozsądnym rozwiązaniem – szczególnie gdy ceny na stacjach rosną z tygodnia na tydzień. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że przewożenie paliwa podlega bardzo konkretnym przepisom. Ich złamanie może skończyć się wysokim mandatem, sięgającym nawet kilku tysięcy złotych.

Nawet 3000 zł mandatu na stacji paliw

Mało kto o tym wie, lecz przepisy dopuszczają przewożenie zapasu paliwa w samochodzie tylko pod pewnymi warunkami. Wynikają one m.in. z regulacji dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych. Osoba prywatna może przewozić paliwo w aucie wyłącznie w odpowiednich, przeznaczonych do tego kanistrach. Każdy z nich może mieć maksymalnie 60 litrów pojemności, a łączna ilość paliwa w dodatkowych zbiornikach w samochodzie nie powinna przekroczyć 240 litrów. Jeśli policjant podczas kontroli stwierdzi, że paliwo przewożone jest w nieodpowiednim zbiorniku lub przekracza dopuszczalne limity, kierowca może zapłacić nawet do 3000 zł mandatu.

Policjant szuka symbolu UN. Wystarczy spojrzeć na dno kanistra

Podczas kontroli funkcjonariusze często sprawdzają jeden szczegół – certyfikat kanistra. Zbiornik musi być przeznaczony do transportu paliwa i oznaczony odpowiednim symbolem, najczęściej znakiem UN, który potwierdza zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.

Zabronione jest przewożenie benzyny lub oleju napędowego w przypadkowych pojemnikach, np.:

w butelkach PET,

w bańkach po płynie do spryskiwaczy,

w opakowaniach po chemii budowlanej.

Takie pojemniki nie są odporne na działanie paliwa, mogą się rozszczelnić lub wytwarzać ładunki elektrostatyczne, co zwiększa ryzyko wybuchu.

Ile litrów paliwa można trzymać w domu?

Najważniejsze zasady:

Garaż w bryle domu (np. przy domu, w szeregowcu) – maksymalnie 20 litrów benzyny lub 60 litrów oleju napędowego.

Garaż wolnostojący z materiałów niepalnych – można przechowywać do 200 litrów paliwa.

Mały garaż przydomowy – często przyjmuje się limit do 60 litrów paliwa.

Co ważne, nie wolno przechowywać paliwa w mieszkaniu, piwnicy ani na balkonie - jest to zabronione ze względów przeciwpożarowych.