Złota moneta z Zamkiem Krzyżackim w Malborku hitem wśród kolekcjonerów. Cena przyprawia o ból głowy!

Złota „setka” za ponad 20 tysięcy złotych! NBP wprowadza nową monetę kolekcjonerską

Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu kolejną wyjątkową monetę kolekcjonerską. Od poniedziałku, 9 lutego, w sprzedaży dostępna jest złota moneta „Banknot o nominale 100 zł” z serii „Polskie banknoty obiegowe”. To już czwarta emisja w tej serii, którą NBP zainaugurował w 2023 roku.

Moneta została wykonana ze złota najwyższej próby 999,9. Ma prostokątny kształt o wymiarach 50 x 25 mm i waży 31,10 grama. Jej nakład jest ściśle limitowany – do 1500 sztuk. Cena za sztukę wynosi 20 300 zł! Kolekcjonerzy mogą ją kupić we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP oraz w internetowym sklepie Kolekcjoner.

Na monecie odwzorowano stylizowany wizerunek współczesnego banknotu 100 zł z serii „Władcy polscy”. Na rewersie, w ozdobnym medalionie, widnieje portret króla Władysława II Jagiełły. Z lewej strony widoczny jest z kolei pomorski akcent - zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku.

NBP zapowiada nowości! Te monety znikną z rynku w mgnieniu oka

Seria banknotów „Władcy polscy” trafiła do obiegu 1 stycznia 1995 roku, wraz z denominacją złotego. Wówczas Polacy otrzymali nowe banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł, a w 2017 roku dołączył do nich banknot 500 zł.

Autorem projektów banknotów z wizerunkami polskich władców jest Andrzej Heidrich (1928–2019), wybitny grafik, który współpracował z NBP od 1960 roku. To on zaprojektował serie „Wielcy Polacy” oraz „Władcy polscy”, a także trzy banknoty kolekcjonerskie. Monety i banknoty kolekcjonerskie NBP sprzedawane są w specjalnych opakowaniach wraz z certyfikatem autentyczności.

NBP zapowiada już kolejne emisje. 11 marca 2026 roku do obiegu trafi złota moneta o nominale 500 zł oraz srebrna moneta 10 zł z serii „Hetmani Rzeczypospolitej” – poświęcona Janowi Tarnowskiemu.

