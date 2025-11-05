Mariusz Wach zabrał głos po rozstaniu z Dominiką Tajner. Padły gorzkie słowa

Mariusz Wach rozstał się z Dominiką Tajner. Wciąż mają ze sobą kontakt

Mariusz Wach i Dominika Tajner spotykali się od 2022 roku. Rzadko jednak zabierali głos na temat swojego życia prywatnego, nie dzieląc się szczegółami publicznie. Fanom mogło wydawać się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, bowiem para szykowała się już do ślubu, tymczasem Dominika Tajner w rozmowie w programie „Dzień Dobry TVN” wyznała, że już od pewnego czasu nie jest z Mariuszem Wachem. – Jestem dwa miesiące po rozstaniu z byłym partnerem. Trochę taka jestem zawiedziona, mam pierwszy raz w życiu taki moment, że może nie wierzę w miłość. Chciałabym się pożegnać z tym uczuciem, mam nadzieję, że to przejdzie, ale potrzebuję czasu i będę singielką z wyboru. Może gdzieś tam jest jakiś książę na drugim końcu świata – mówiła pod koniec października.

Mariusz Wach nie jest już z Dominiką Tajner. Tak kwitła ich miłość

Teraz sprawę skomentował Mariusz Wach, który jednak nie chciał być zbyt wylewny, podobnie jak nie był wylewny, gdy był w związku z Dominiką Tajner. Pięściarz podkreślił, że nie słuchał wywiadu swojej byłej partnerki, ale przekazał, że są w stałym kontakcie. – Nie czytałem. Nie chcę się odnosić do tego. Po prostu było - minęło. Tak, jesteśmy w dobrej relacji, dzwonimy do siebie - może nie codziennie - ale mamy kontakt ze sobą – wyjawił „Wiking”.

Okazuje się, że dla Mariusza Wacha ciężkie było wejście do świata show-biznesu, który poznał właśnie dzięki swojej partnerce. – To nie jest mój świat. Wiadomo, odnajduję się tutaj, lubię towarzystwo, lubię się pośmiać, lubię to rozgraniczyć, ale to nie jest mój świat. Ciężko by mi było od rana do wieczora tutaj, w tym miejscu być. Nieraz trzeba przybierać różne maski, jeśli kogoś nie lubisz. Tak jak u mnie w życiu - kogoś nie lubisz, to się z nim nie spotykasz. Po prostu nie idę na jakąś imprezę, gdzie ta osoba będzie, czy nie jest zapraszana ta osoba. Tutaj te osoby się gdzieś tam przecinają między sobą, spotykają i muszą, niestety lub stety, udawać – ocenił polski pięściarz.

