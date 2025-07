Spalona na mahoń Weronika Rosati pręży się w bikini. To na pewno polskie morze?!

Weronika Rosati dzieli swój czas między Stany Zjednoczone a Polskę, jednak to w USA bywa częściej. Do ojczyzny przylatuje do pracy lub na urlop czy spotkanie z najbliższymi. Zazwyczaj, jeśli pokazuje fotki z plaży, to jest to amerykańska plaża. Ale nie tym razem! Brązowa od opalenizny Rosati pochwaliła się ujęciami wykonanymi nad Bałtykiem. Trafiła na idealną pogodę!