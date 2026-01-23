Katarzyna Bosacka dostała nowy program w TVP. "Super Gary" mają zmienić złe nawyki Polaków

Katarzyna Bosacka poprowadzi całkowicie nowy, autorski program, który zadebiutuje 7 lutego o godz. 11:35 na antenie TVP2. Ekspertka postara się zmienić złe nawyki polskich rodzin, łącząc elementy edukacyjne i kulinarne z reality show. Będzie doradzać, jak powinni zdrowo i racjonalnie się odżywiać, nauczy, jak kupować i gotować mądrze oraz tanio. Pokaże również, w jaki sposób czytać etykiety i wybierać produkty spożywcze, ale także jak z nich korzystać, by nie marnować jedzenia.

W każdym odcinku prowadząca odwiedzi inną rodzinę, a w każdej z nich znajdzie się ktoś, kto wymaga zachęty do gotowania zdrowych i smacznych dań, zmiany nawyków żywieniowych czy przejścia na dietę redukcyjną, która - jak zapowiadają twórcy programu - "wcale nie musi być niesmaczna i monotonna - wręcz przeciwnie". Katarzyna Bosacka udowadnia, że może ona dawać przyjemność.

- W pierwszym odcinku ekipa telewizyjna odwiedzi rodzinę Małgorzaty i Buhariego. Para mieszka w domu w Otwocku. Mają dwójkę dzieci: Farisa (16 lat) i Aishę (11 lat). Buhari pochodzi z Nigerii, Małgorzata jest Polką. Poznali się online przez wspólnego znajomego. Po niedługim czasie Małgorzata wybrała się do Nigerii, korzystając z zaproszenia koleżanki pracującej w polskiej ambasadzie. Przy okazji wizyty spotkała się z Buharim, a ich znajomość się rozwinęła - zapowiada centrum informacyjne TVP.

Para przez pewien czas prowadziła wspólnie firmę w Nigerii, ale ostatecznie zdecydowali się przeprowadzić do Polski. Nie wykluczają jednak powrotu do ojczyzny Buhariego "na starość" – fanką tego pomysłu jest zwłaszcza Małgorzata, która tęskni za afrykańską pogodą. Szczegóły poniżej.

Katarzyna Bosacka wesprze polskie rodziny w zdrowym odżywianiu. "Przedstawimy prawdziwe historie"

"Kulinarne grzeszki" wspomnianej bliżej rodziny, jak wskazują twórcy formatu, to między innymi zbyt duży udział węglowodanów w diecie, plastikowa deska do krojenia i teflonowa patelnia. Katarzyna Bosacka pokaże im, co należy zmienić, by odżywiać się i żyć dzięki temu zdrowiej, ale to nie koniec.

- Super Gary to program nie tylko dla miłośników kulinariów. Forma reality show jest bardzo pojemna, w programie znajdziemy więc i prawdziwe historie występujących w nim rodzin, i edukację na temat czytania etykiet i wybierania dobrych jakościowo produktów spożywczych, i proste, szybkie przepisy na zdrowe dania. Jednak największą zaletą Super Garów jest pozytywna energia płynąca z ekranu. Po pierwszych odcinkach już wiem, że będzie głośno, radośnie i naprawdę wesoło! – zachęca do oglądania formatu Katarzyna Bosacka.

Premiera 7 lutego o godz. 11:35 na antenie telewizyjnej "Dwójki" (TVP2).

