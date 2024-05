Wakacje z biurem podróży to dobry sposób na urlop, dla tych, którzy nie mają czasu, umiejętności lub ochoty na przygotowywanie podróży. Wystarczy kilkadziesiąt minut rozmowy z dobrym doradcą i kupujemy wycieczkę na miarę naszych potrzeb. Dobrze wyszkoleni pracownicy biur podróży doskonale wiedzą, jaką ofertę przygotować, by klient wrócił z urlopu zadowolony. Pytanie tylko, które biuro wybrać. Jeśli obawiamy się, że podczas naszego urlopu touroperator zbankrutuje, jednym z kryteriów powinny być jego dochody. Tutaj pomocny może być ranking Traveldata dla „Rzeczpospolitej”.

Ranking biur podróży na 2024. TUI, Itaka, Rainbow? Które biuro jest najlepsze?

Polacy coraz chętniej korzystają z usług biur podróży. Według raportu Traveldata w 2023 r. liczba osób, które zdecydowały się na taką formę wypoczynku, wynosi 4,43 miliona, czyli o 31 proc. więcej niż w ubiegłym roku. O 40 proc. wzrosły także przychody największych biur podróży, które w 2023 roku wyniosły 17 miliardów złotych. Największym biurem w ubiegłym roku w Polsce było TUI. Obroty spółki należącej do największego koncernu turystycznego w Europie wyniosły 4,05 miliarda złotych. Na urlop z TUI wybrało się 1,13 miliona osób. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Itaka. Polska firma, która działa od 35 lat, miała w ubiegłym roku 984,5 tys. klientów i 4 miliardy obrotu. Podium zamyka Rainbow. W ubiegłym roku biuro wyprawiło na wakacje 636,5 tys. osób i osiągnęło 3,26 miliarda złotych przychodu. Tuż za podium jest Coral Travel z wynikiem 2,46 miliarda złotych obrotu i 730 tys. klientów. W przypadku Rainbow miejsce trzecie wynika z przychodów. Firma słynie z dalekich wycieczek objazdowych, które są droższe niż popularne kierunki wśród klientów Coral Travel. Gdybyśmy więc wzięli pod uwagę liczbę klientów, na czwartym miejscu uplasowałby się Coral. To biuro przoduje w sprzedaży wycieczek do Turcji, Tunezji i Egiptu. Na kolejnych pozycjach uplasowały się biura: Exim Tours (727 milionami złotych przychodu), Grecos (661,2 miliona złotych przychodu) oraz Anex Tour (608,7 miliona złotych przychodu). Gdybyśmy jednak wzięli pod uwagę liczbę klientów, piąte miejsce w rankingu zajmuje Anex Tour, z którym na urlop pojechało 248,9 tysiąca osób, szóste Exim Tours z 223 tysiącami, a siódme Grecos z 183,7 tysiąca turystów. Dalej w pierwszej dziesiątce są kolejno: Sun & Fun (267,7 miliona złotych i 78,7 tysiąca klientów), Rego-Bis (119 milionów i 48,8 tysiąca) i Best Reisen (103,7 miliona i 41,7 tysiąca).

