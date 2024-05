Plaża z najczystszą wodą na świecie znajduje się w ukochanym kraju Polaków. Woda jest tu krystalicznie czysta

W poszukiwanie plaży z najczystszą wodą na świecie, zaangażowało się amerykańskie biuro podróży, Florida Panhandle, które przeanalizowało opinie 2,4 mln turystów. Z badań wynika, że na tytuł zasługuje plaża znajdująca się na niewielkiej wysepce greckiego archipelagu Cyklad.

Plaża z najczystszą wodą na świecie znajduje się w ukochanym kraju Polaków. To idealny kierunek na wakacje

Wyspy greckie to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków wśród Polaków. W biurach podróży największym powodzeniem cieszy się Kos, Kreta, Zakhyntos, Rodos, Santorini, a ostatnio także Samos. Jednak na żadnej z nich nie znajduje się plaża Prassa uznana za plażę z najczystszą wodą na świecie. To może być powód, by odwiedzić niewielką wyspę Kimolos, na której znajdziemy wspominane miejsce. Kimolos zamieszkuje niecałe trzy tysiące osób. Turyści dopiero odkrywają wyspę, dlatego, jeśli szukamy wakacji w greckim klimacie, ale z dala od tłumu Kimolos może być idealna. Oprócz plaży Parassa znajdującej się na północnym wschodzie wyspy jest tu znacznie więcej miejsc do wypoczynku. Krystalicznie czystą wodę znajdziemy także przy plaży Aliki, która znajduje się blisko miejscowości Chorio, stolicy wyspy. Jedną z ładniejszych plaż na wyspie jest Klima, którą wyróżnia biały piasek. Warto także sprawdzić plaże na zachodniej stronie wyspy — Paralia Dekas, Ellinika, Mavrospilia i Lakos. Kimols to wyspa wulkaniczna, więc nie brakuje tu także terenów do trekingu. Coś dla siebie znajdą fani zwiedzania kościołów. Na liczącej 37 km kwadratowych wyspie, jest ponad 100 świątyń. Znajduje się tu także bizantyjski zamek, a właściwie jego pozostałości. Działa tu również muzeum archeologiczne, a także muzeum folkloru i morza. Warto także zwrócić uwagę na „Skiadi” - skałę, która przypomina grzyb. W lokalnym dialekcie oznacza „kapelusz”. To wulkaniczny kamień, który przybrał charakterystyczny kształt w wyniku dziesiątek tysięcy lat erozji. Znajdziemy do w północno-zachodniej części wyspy. Fani żeglowania będą zachwyceni garażami dla łodzi wydrążonymi w skałach, które ciągną się wzdłuż wybrzeża z w Rema, Goupa i Karras.

ZOBACZ TEŻ: Jak podróżować prawie za darmo? Znaleźć pracę marzeń. Właśnie ruszyła rekrutacja dla chętnych wyruszyć w podróż

Quiz. Stolice świata. Trudny test o stolicach państw. Stawiamy piątkę już za 6/10 Pytanie 1 z 10 Coś prostego na rozgrzewkę. Canberra to stolica jakiego państwa? Nowej Zelandii Australii Argentyny Dalej