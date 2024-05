Wspólnie spędzony czas, odkrywanie nowych miejsc i przeżywanie przygód razem z rodzicami tworzy niezapomniane wspomnienia i wzmacnia rodzinne więzi. Otrzymanie czekoladowych biletów do muzeum w Barcelonie, podziwianie modelu Akropolu wykonanego z ponad stu tysięcy klocków w Atenach, spróbowanie magicznej mikstury druida Panoramixa w Parku Asterixa czy też spotkanie z pingwinami w położonym na pustyni Dubaju to przeżycia, które z pewnością na długo zostaną w pamięci obdarowanych, pozostawiając radosne wspomnienia z dzieciństwa. Oto pomysły na podróż w prezencie na Dzień Dziecka.

Prezenty na dzień dziecka. Pięć pomysłów na niezapominaną podróż

Wspólna podróż to zdecydowanie jeden z najbardziej wartościowych prezentów, jakie możemy podarować dziecku. Jeśli dodamy do tego wspólne, realne doświadczanie świata z pewnością taki prezent pozostanie w jego pamięci na wiele lat.

Ateny — fascynujące starożytne miasto-państwo

Ateny — jedno z najstarszych miast na świecie — to obowiązkowy cel podróży dla fanów starożytności oraz pasjonatów kultury i sztuki. Zwiedzanie tego miasta to świetna lekcja historii i mitologii dla najmłodszych — łatwo można tam poczuć klimat zamierzchłych lat, co rusz trafiając na antyczne zabytki, pamiętające czasy nawet poprzedniej ery. Główną atrakcją miasta jest oczywiście Akropol, z którego rozpościera się piękna panorama na stolicę Grecji. Na wzgórzu znajdują się m.in.: Partenon, słynny starożytny Teatr Dionizosa i Odeon Heroda Attyka, świątynia Ateny i Posejdona, czyli Erechtjon, świątynia Ateny Nike, a także monumentalna brama — Propyleje.

- Tym, którzy planują zwiedzanie Aten z małymi dziećmi, mogącymi mieć problem ze wspinaczką w upale na wzgórze, gdzie znajduje się Akropol, polecam odwiedzenie Muzeum Akropolu, otwarte w 2009 roku. Można tam poczuć atmosferę dawnych epok i podziwiać starożytne rzeźby, fragmenty budowli oraz inne bezcenne znaleziska archeologiczne. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji — w punkcie informacji można odebrać pakiet dla dzieci, który zawiera m.in. puzzle i mapkę z naklejkami, zachęcającą do zabawy w poszukiwanie wizerunków Ateny w dziełach sztuki wystawionych w muzeum. Największe wrażenie na młodych turystach robi jednak model Akropolu zbudowany z ponad 120 tysięcy klocków Lego. Wyszukiwanie na makiecie postaci i scen z mitów to naprawdę świetna zabawa — zachęca Grzegorz Mikielewicz z Getaway.

W Atenach zobaczyć można również najstarszą stację meteorologiczną — słynna „Wieża Wiatrów" informowała mieszkańców nie tylko o pogodzie, ale pełniła również funkcję zegara słonecznego, a być może również zegara wodnego, co pozwalało mieszkańcom określić godzinę nawet w nocy. Co więcej, wraz z dziećmi warto odwiedzić Ogrody Narodowe — ogromny, pełen bujnej roślinności park w samym sercu Aten. Można tam spotkać zarówno żółwie lądowe, jak i wodne, które żyją tu na wolności. Jest tu też mini zoo i rozległy plac zabaw ukryty w cieniu drzew. Mali fani motoryzacji z pewnością docenią również wizytę w Hellenic Motor Museum, gdzie znajduje się bogata wystawa samochodów, klasyków motoryzacji, jak i pojazdów nowszej generacji.

Paryż z dziećmi to nie tylko Disneyland

Wycieczka z dziećmi do Paryża wielu kojarzy się głównie z wizytą w Disneylandzie. Stolica Francji robi wrażenie również na najmłodszych i zdecydowanie warto pokazać jej atrakcje dzieciom. Pierwszy punkt to oczywiście wieża Eiffla, cudownie mieniąca się światłami wieczorową porą. Koło Luwru, którego nie można ominąć, znajduje się przepiękny park Jardin des Tuileries, gdzie można przyjemnie przespacerować się do słynnych Pól Elizejskich, przez Plac Concorde i dalej aż do Łuku Triumfalnego. Inny warty uwagi park, który zapewnia chwile relaksu dla młodszych i starszych, to Ogród Luksemburski. Dzieci z pewnością świetnie będą bawić się również w trakcie rejsu po Sekwanie, podczas którego zobaczyć można mnóstwo ciekawych miejsc, w tym wspaniałe mosty.- Jeśli jednak park rozrywki najmłodsi członkowie wyjazdu traktują jako obowiązkowy punkt podczas podróży do Paryża, warto pomyśleć o nieco mniej znanej niż Disneyland atrakcji, jaką jest gwarantujący wyśmienitą zabawę Park Asterixa. Można się tam zanurzyć w świecie małego dzielnego Gala, który walczył z Rzymianami u boku swojego lojalnego przyjaciela Obelixa czy też spróbować magicznej mikstury druida Panoramixa i sprawdzić, czy ma się moc, by przenosić menhiry. Dodając do tego atrakcje Imperium Rzymskiego, krainy Wikingów i starożytnej Grecji, przeżyć można tam niezapomnianą, rodzinną przygodę — dodaje Mikielewicz.

Barcelona z dziećmi

Rzadko które miasto oferuje tak wiele atrakcji i jest w stanie zaspokoić oczekiwania większości odwiedzających, jak Barcelona. Czysta i szeroka miejska plaża, z tętniącą życiem promenadą, rozciąga się tam na całej długości miasta, co z pewnością docenią rodziny z dziećmi. Drugi punkt, gdzie z pewnością warto udać się z pociechami, to zaprojektowany przez Gaudiego Park Güell. Znajdujące się tam mozaiki, rzeźby i kolorowe budowle sprawiają, że park ten jest niczym bajka. Spacerując po kolorowych alejkach, przenieść się można do magicznego świata. Ponadto w Barcelonie w zasadzie na każdym kroku natknąć się można na place zabaw, wokół których często ulokowane są kawiarnie, gdzie rodzice w spokoju mogą złapać chwilę oddechu. Jeśli chodzi o jedzenie, to odwiedzający Barcelonę najmłodsi będą z pewnością zadowoleni. Jednym z lokalnych przysmaków są smażone ziemniaki (patatas bravas) i oczywiście wszechobecne tam churros z czekoladą.

- Odwiedzającym Barcelonę z dziećmi polecam wizytę w Muzeum Czekolady — Museu de la Xocolata. Miejsce to robi wrażenie już od samego wejścia, gdyż nawet bilety do tej atrakcji zrobione są z czekolady! Warto jednak zarezerwować je wcześniej online, aby upewnić się, że nie zabraknie ich w preferowanym terminie. Podróże z dziećmi, które wymagają jednak więcej atencji i organizacji, niewątpliwie ułatwić może technologia — posiadanie wszystkich rezerwacji “pod ręką”, na smartfonie, pozwala skupić się na radości z rodzinnego podróżowania — doradza Mikielewicz z Getaway.

Pokaż dziecku przyszłość w Dubaju

Dubaj to jedno z najszybciej rozwijających się miast na świecie, które pobijając kolejne światowe rekordy, może doskonale zainspirować najmłodszych do podążania za realizacją własnych, mniejszych i większych celów. To tutaj dzieci i nie tylko!, spróbować mogą lodów z dodatkiem 23-karatowego złota czy też spotkać pingwiny w centrum handlowym, położonym na pustyni. W Dubaju znajduje się kilka oszałamiających lunaparków, aquaparków (w tym niesamowite Aquaventure w legendarnym Atlantisie), a także Legoland, interaktywne muzea i wyjątkowy ogród tematyczny Garden Glow z licznymi świetlnymi illuminacjami, dinoparkiem i innymi atrakcjami. Dodatkowo można tam skorzystać z takich rodzinnych atrakcji, jak lot balonem podczas wschodu słońca nad pustynią czy pustynne safari — a to tylko ułamek możliwości, jakie oferuje Dubaj rodzinom z dziećmi.

Londyn dla Potteromaniaków

Najlepszym prezentem dla małych Potteromaniaków, którzy marzą o tym, by mieć zaklęcia “w małym palcu”, a na miotle latać niczym mistrzowie Quidditcha, z pewnością będzie wyprawa do podlondyńskiego Harry Potter World Warner Bros Studio. To wyjątkowo magiczne miejsce, w którym zobaczyć można m.in. Wielką Salę, w której odbywały się najważniejsze wydarzenia (takie jak Ceremonia Przydziału), schowek pod schodami, w którym mieszkał Harry u swojego paskudnego wujostwa, Zakazany Las, Hogwart Express czy Bank Gringotta. Na zwiedzających czekają również zakulisowe ciekawostki o powstawaniu filmu, a także różnego rodzaju rekwizyty i stroje, w które ubrani byli aktorzy grający role m.in. Dumbledore'a czy Hagrida.

- W Londynie i okolicach nie brakuje atrakcji związanych z Harrym Potterem. Zdecydowanie warto zabrać dzieci na słynny, londyński dworzec King's Cross, z którego odjeżdżał Hogwart Express i zrobić im zdjęcie z peronu 9 i ¾. Najmłodsi na pewno ucieszą się również z wizyty w sklepie z gadżetami nawiązującymi do filmu, gdzie zakupić można np. magiczną różdżkę. W samym centrum Londynu natknąć się można na pomnik Harry'ego na miotle oraz wystawę ze zdjęciami z planu filmowego. Rodzice skosztować mogą również przysmaków, np. kremowego piwa, które popijali bohaterowie książki J.K. Rowling — dodaje Mikielewicz.

ZOBACZ TEŻ: Plaża z najczystszą wodą na świecie znajduje się w ukochanym kraju Polaków. Woda jest tu krystalicznie czysta

Quiz. Stolice świata. Trudny test o stolicach państw. Stawiamy piątkę już za 6/10 Pytanie 1 z 10 Coś prostego na rozgrzewkę. Canberra to stolica jakiego państwa? Nowej Zelandii Australii Argentyny Dalej