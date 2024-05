Kiedy jest Dzień Taty 2024 w Polsce? Data i historia Dnia Ojca w Polsce i na świecie

Kiedy jest Dzień Taty 2024 w Polsce? Ważna data w kalendarzu

Dzień Taty to nazwa święta używana przez najmłodsze dzieci, ogólnie przyjęło się, że obchodzimy Dzień Ojca. Kiedy w kalendarzu widnieje data 23 czerwca zarówno młodsze, jak i już dorosłe, składają życzenia swoim opiekunom i dziękują za trud wychowania. Pierwszym krajem, w którym celebrowano Dzień Ojca, były Stany Zjednoczone w 1910 roku. W Polsce Dzień Taty obchodzi się od 59 lat. W 2024 roku Dzień Ojca przypada u nas, jak zawsze, 23 czerwca. W tym roku jest to niedziela.

Historia Dnia Ojca. Gdzie obchodzono to święto pierwszy raz?

Obchody Dnia Ojca zapoczątkowano w Stanach Zjednoczonych 19 czerwca 1910 r. w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Przyczynkiem był sukces Dnia Matki, który w USA ustanowiono 3 lata wcześniej. Inicjatorką utworzenia Dnia Taty była Sonora Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej, Williama Smarta. Mężczyzna samotnie wychowywał Sonarę i pięcioro jej rodzeństwa. Kobieta uznała, że święto będzie doskonałym uhonorowaniem wysiłków i trosk wszystkich ojców opiekujących się dziećmi. Jednak ówczesne obchody sprowadziły się jedynie do lokalnej uroczystości i nie przyjęły się w całym kraju. Dopiero prezydent USA, Lyndon Johnson uznał trzecią niedzielę czerwca za Dzień Ojca, a w 1972 roku Richard Nixon oficjalnie to zatwierdził.Dzień Taty w Polsce Dzień Ojca obchodzony jest już od kilkudziesięciu lat, ale popularnością nie dorównuje Dniu Matki. Jednak z roku na rok się to zmienia podobnie jak społeczne znaczenie roli taty w życiu dziecka. Po raz pierwszy polscy ojcowie świętowali w 1965 roku. Od prawie 60 lat w miastach i miasteczkach organizowane są różnego rodzaju imprezy i pikniki rodzinne oraz występy dzieci w przedszkolach i szkołach. W tym roku, w przeciwieństwie do ubiegłego (pandemicznego) odbędzie się sporo takich imprez.

Dzień Ojca na świecie. Kiedy wypada?

Dzień Ojca obchodzi się w większości krajów na świecie, a celebrowanie wygląda podobnie, jak w Polsce. Jednak tak, jak w Dzień Matki oraz Dzień Dziecka daty Dnia Taty są różne. We Włoszech, Hiszpanii i Portugalii to dzień świętego Józefa - 19 marca. W Litwie pierwsza niedziela, w Austrii druga niedziela czerwca. W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę czerwca. W Danii ojcowie mają swoje święto 5 czerwca, w innych krajach skandynawskich w drugą niedzielę listopada. W Niemczech pierwotnie obchodzono Dzień Ojca, który później przerodził się w Dzień Mężczyzny. Przypada na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej.

