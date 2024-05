Turcja znalazła się w rankingu TOP 20 najbardziej popularnych kierunków zbliżającego się sezonu wakacyjnego, wśród polskich podróżujących z Kiwi.com. Choć do niedawna, najchętniej była wybierana, jako cel podróży na zorganizowaną podróż z pośrednikiem, dzisiaj, między innymi za sprawą nowo otwartych i bezpośrednich połączeń lotniczych, jej popularność rośnie wśród osób, które urlop planują na własną rękę. W tym roku Turcja odnotowała niemal 25 proc. wzrost wśród podróżujących w porównaniu z ubiegłym rokiem, a korzystne ceny połączeń lotniczych, jak i zróżnicowana baza noclegowa, przyciągają szerszą uwagę. Od czego zacząć planowanie urlopu w Turcji?

Wakacje w Turcji na własną rękę. Poradnik jak znaleźć tanie bilety lotnicze. Ceny już od 404 zł

W tym roku otworzono nowe i bezpośrednie połączenia lotnicze z Warszawy i Krakowa do wybranych miejscowości. Mowa tu nie tylko o Stambule, czy mniej turystycznej stolicy- Ankarze, a o nadmorskich miejscowościach, gwarantujących piękną, słoneczną pogodę, jak znana wielu Antalya, Alanya czy Izmir. Kiwi.com podpowiada, że za lot z Warszawy do Antalyi, trwający około 2 godziny 50 minut zapłacimy od 404 zł. W szczycie sezonu ta cena będzie wyższa — jak podaje Kiwi.com, w zbliżającym się sezonie wakacyjnym z reguły średnia cena lotu będzie wyższa o 40 euro niż w roku ubiegłym. Zatem, udając się do Antalyi w czerwcu, lot na tygodniowy urlop będzie nas kosztował około 840 zł. Kolejną znaną wśród turystów miejscowością jest Alanya. Jak podaje Kiwi.com, jeszcze w czerwcu, udając się na urlop do Alanyi, bezpośredni lot z Warszawy będzie nas kosztował 430 zł. Warto rozważyć rezerwację już teraz, z uwagi na to, że ceny połączeń lotniczych rosną bardzo dynamicznie. I wreszcie Izmir, czyli drugie co do wielkości miasto w Turcji, położone nad Morzem Egejskim, a właściwie nad Zatoką Izmirską, to wschodząca gwiazda wśród tureckich destynacji. Na pierwszy majowy weekend, a więc termin niezwykle popularny na zagraniczne voyage, bezpośredni lot z Warszawy do Izmiru kosztował około 450 zł w dwie strony! Takie ceny obowiązywały jeszcze na 2 tygodnie przed wylotem. W szczycie sezonu letniego cena lotu będzie odpowiednio wyższa. Osoby, dla których głównym kryterium wyboru jest cena i jednocześnie mogą pozwolić sobie na wakacje poza sezonem, powinny rozważyć wrzesień czy październik — na miejscu pogoda nadal dopisuje, a ceny lotów są o kilkaset złotych niższe.

Jak podróżować po Turcji?

Udając się do Izmiru, Kiwi.com rekomenduje 2 travel-hacki. Z uwagi na to, że lot do Izmiru można kupić w cenie 450 zł, Izmir jest doskonałym miejsce na rozpoczęcie podróży po Turcji. W okolicy, nad wybrzeżem Morza Egejskiego jest cała masa miejscowości stricte turystycznych, również tych mniej znanych, gdzie będzie zdecydowanie więcej lokalsów, niż turystów. Dodatkowo Turcja oferuje niezwykle szeroką ofertę połączeń autobusowych niemalże o każdej porze dnia i nocy, a do tego w niskiej cenie, dzięki temu szybko i wygodnie można dotrzeć niemal wszędzie. W cenie biletu możemy liczyć na przekąskę, napój, a pokładowa stewardessa skropi nasze ręce słynną w Turcji odświeżającą kolonya, wodą różaną. Wchodząc na dowolny dworzec, możemy być pewni, że nie zgubimy w morzu ofert i linii przewoźników — lokalni naganiacze natychmiast skierują nas tam, skąd odjeżdża nasz autobus. Ważna jest także baza wypadowa. Izmir jest drugim co do wielkości miastem Turcji, liczącym około 5 mln mieszkańców, i jest w nim co robić. Przede wszystkim tętni życiem i muzyką. Niezliczona liczba kafejek, restauracji jest otwarta do późnych nocnych godzin, a widok biesiadujących i roztańczonych ludzi w niepozornej, bocznej uliczce, w środku tygodnia, nie należy do rzadkości. Miasto jest świetną alternatywą, by zatrzymać się w nim na dłużej i organizować jednodniowe wypady za miasto. Oferta hotelowa w Izmirze jest bardzo bogata, a ceny bardzo konkurencyjne.

Czy Turcja jest droga?

To zależy. Na pewno w najbardziej popularnych miejscowościach, nastawionych na turystów z zagranicy ceny będą dużo wyższe — niejednokrotnie za posiłek czy deser zapłacimy 3 razy więcej niż na mniej turystycznym szlaku. Ale, warto pamiętać, że targowanie się i zbijanie ceny to narodowy sport Turków. Ci, którzy będą pytać o cenę i sugerować swoją cenę zapłacą dużo mniej. Ceny są niższe w Polsce, zwłaszcza w restauracjach. Za wystawną kolację w tureckiej lokancie dla 2-3 osób zapłacimy około 150 zł. Ceny żywności w sklepach również są niższe, a na targach warzywno-owocowych można wybierać w soczystych owocach i pomidorach, których cena jest kilkukrotnie niższa w Polsce.

Jak zaoszczędzić na zakupie biletu lotniczego?

Dla tych, którzy poszukują taniego lotu na wakacje, Kiwi.com przygotowało kilka podpowiedzi:

Podróżuj z pobliskich lotnisk lub na pobliskie lotniska, zamiast wybierać największe porty w regionie. Te mniejsze mogą oferować lepsze ceny, czasem nawet dwukrotnie tańsze! Wprowadzając miasto wylotu i/lub przylotu na Kiwi.com, możesz wybrać lotniska w promieniu 250 km w miejscu wylotu i/lub przylotu, aby uzyskać najlepsze połączenie.

Jeśli możesz, to, zamiast szukać konkretnych dat podróży, wybierz tydzień lub miesiąc/miesiące, w których chcesz podróżować, i dodaj, ile dni chcesz spędzić w miejscu docelowym. W ten sposób możesz uzyskać tańsze opcje podróży.

Samodzielny transfer: podróżowanie z własnym transferem sprawia, że przemieszczanie się jest tańsze, a łącząc oddzielne loty, tworzymy unikalne plany podróży. Ta sztuczka pomaga otrzeć do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linia lotnicza nie uwzględnia go jako istniejącego w planie podróży. Wybierz „gdzie” i „kiedy” chcesz lecieć, a Kiwi.com utworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych.

Alerty dotyczące cen lotów śledzą lot, który Cię interesuje, i powiadamiają Cię o zmianach kosztów podróży, dzięki czemu możesz dokonać rezerwacji, gdy zobaczysz cenę, która przypadnie Ci do gustu.

