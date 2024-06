Mieszka tu Robert Lewandowski. Ta miejscowość to prawdziwa perełka. Co zobaczyć w Stiges?

Dolina Stubai w austriackim Tyrolu to jedno z ulubionych zimowych miejsc Polaków. Sezon narciarski trwa tu od października do maja, a lodowiec zapewnia doskonałe warunki do szusowania. Ponadto odnajdą się tu zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści w każdym wieku. Naszym rodakom podoba się tu tak bardzo, że na miejscu działają polskie szkółki narciarskie. Jednak dolina Stubai jest atrakcyjna nie tylko zimą. Górskie wędrówki, letnie sanki, ścieżki rowerowe, jeziora, pyszne jedzenie oraz liczne atrakcje także dla rodzin z dziećmi sprawiają, że mnóstwo osób przyjeżdża tu także wiosną, latem i jesienią.

Nowy most wiszący w miejscu uwielbianym przez Polaków. Spacer w chmurach z widokami zapierającymi dech w piersi, może być hitem wakacji

Sam spacer w dolinie Alp stubajskich jest już atrakcją samą w sobie. Góry i przyroda zachwycają, jednak spacer przez most wiszący z widokiem na szczyty to może być niesamowite przeżycie. Nowy most wiszący wiedzie ośmiokilometrową, malowniczą trasą „Sunnenseit’n Weg” z Fulpmes do Neustift. Wędrówkę rozpoczynamy ze środkowej stacji Froneben w centrum turystycznym Schlick 2000, następnie wzdłuż „Baumhausweg” (szlaku domków na drzewach) do Vergör, skąd kierujemy się wzdłuż słonecznej strony doliny – przez Pfurtschellhöfe aż do Kartnallhöfe w Neustift. Trasa przebiega głównie na wysokości od ok. 1250 do 1350 m n.p.m. Powyżej mostu znajduje się platforma „Neustiftblick" z której rozpościerają się zapierające dech w piersiach widoki na Alpy oraz wsie i miasteczka w dolinie.

Most wiszący w dolinie Stubai

Nowy most wiszący w dolinie Stubai ma rozpiętość 110 metrów, wysokość 50 metrów i szerokość chodnika wynoszącą miejscami nawet 2,5 metra. Do jego konstrukcji użyto wytrzymałej na warunki atmosferyczne stali Corten. Stabilność, nawet przy wietrznej pogodzie zapewniają dwie liny nośne oraz lina stabilizująca. Całość jest umocowana na 24 kotwach. Most może wytrzymać obciążenie około 600 osób jednocześnie. Konstruktorzy uwzględnili także duże obciążenie śniegiem w okresie zimowym.

