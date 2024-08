Sąsiedzi go nie znosili, ale fani „Pana Samochodzika” do dziś odwiedzają jego grób. Gdzie mieszkał Zbigniew Nienacki i dlaczego warto odwiedzić to magiczne miejsce?

Sposoby podróżowania zależą od naszego usposobienia. Niektórzy nawet na urlopie przyjmują role lidera i organizatora, który nad wszystkim czuwa, podczas gdy inni stawiają na spontaniczność. Według raportu Kiwi.com, co czwarty Polak staje się przewodnikiem. Wśród typów podróżników są także: organizator, content creator, aspirujący lokals.

Aspirujący lokals czy content creator? Sprawdź jakim typem podróżnika jesteś i w jaką rolę na urlopie najczęściej wcielają się Polacy

Typy podróżników. Organizator

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Kiwi.com wskazują, że 30 proc. respondentów z Polski w trakcie planowania podróży przyjmuje rolę organizatorów, dbając o sprawny przebieg rezerwacji lotów i zakwaterowania w miejscu docelowym. Okazuje się jednak, że wśród 6 narodowości objętych badaniem, są takie, wśród których niemal co drugi podróżujący poczuwa się do tej roli. Pierwsze miejsce należy do mieszkańców Rumunii, z których 44 proc. nadzoruje proces planowania i dopinania szczegółów, tuż za nimi są Czesi – 43 proc. Węgrzy – 42 proc., Hiszpanie – 41 proc. i Słowacy 40 proc..

Typy podróżników. Content creator

W „tworzeniu treści”, czyli relacjonowaniu i uwiecznianiu podróży na filmach i zdjęciach. Rolę content creatora odgrywa aż 14 proc. objętych badaniem Polaków. Daje to miejsce na podium w tej kategorii.

Typy podróżników. Travel guide

Okazuje się, że wraz z Hiszpanami (25 proc.), Polacy (23 proc.) są liderami w kategorii „travel guide”. Kochamy przewodzić, zdobywać cenne informacje, przeczesywać blogi i fora, aby pobyt w miejscu docelowym był wyjątkowy i pełen atrakcji.

Typy podróżników. Idący na żywioł

Idący na żywioł to kolejna rola, w której Polacy czują się najlepiej na tle pozostałych narodowości objętych badaniem. Co piąty (21 proc.) chwyta chwile, celebrując spokój, pełen relaks i spontaniczność, stroniąc od planowania i dopinania szczegółów. Co zaskakujące, rola ta jest najmniej popularna wśród Hiszpanów (8 proc.).

Typy podróżników. Tłumacz

Kiwi.com wskazuje, że niemal co dziesiąty (8 proc.) Polak bierze na siebie rolę tłumacza, który przekłada zawiłości lokalnego języka pozostałym członkom grupy, w tym dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. W tej kategorii liderem są Czesi z wynikiem 12 proc., a tuż za nimi Rumuni (11 proc.).

Typy podróżników. Aspirujący lokals

To już ostatnia kategoria, tak zwana „wannabe local", czyli osoba, która chce infiltrować lokalną kulturę i życie tak bardzo, jak to możliwe. Wśród polskich respondentów zaledwie 3 proc. bierze na siebie to niełatwe zadanie, podobnie jak wśród ankietowanych z pozostałych krajów, gdzie odsetekjest na zbliżonym poziomie.

ZOBACZ TEŻ: Lubuskie winnice, które urzekają klimatem. TOP 5 miejsc wartych odwiedzenia

Quiz o serialu „07 zgłoś się”. Sprawdź, czy rozwiążesz go tak dobrze, jak porucznik Borewicz zagadki kryminalne Pytanie 1 z 10 Na rozgrzewkę coś łatwego. Jakie imię nosi porucznik Borewicz? Bronisław Sławomir Antoni Dalej