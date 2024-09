Loty do Stanów Zjednoczonych tańsze niż przed rokiem. Oto z jakiego lotniska w Polsce polecisz najtaniej

Polacy coraz częściej podróżują do Stanów Zjednoczonych, a tańsze loty są dodatkową zachętą. W tym roku najwięcej użytkowników Kiwi.com wybrało Nowy Jork i Chicago, ale hitem okazało się Miami, które odwiedził o 55 proc. więcej osób niż przed rokiem. To także jeden z najtańszych amerykańskich kierunków.

Tanie loty do USA z Polski. Ceny

Jak informują eksperci Kiwi.com, w 2024 roku ceny biletów do Stanów Zjednoczonych są niższe średnio o około 300 zł. Najmniej zapłacimy za bilety na trasie Warszawa Modlin- Miami. Cena za lot to średnio około 1500 zł. Podobnie jest na trasie Gdańsk – Miami. Zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za lot z lotniska Chopina w Warszawie – średnio około 2 550 i z Krakowa – średnio około 2 164 zł.

Kiedy lecieć do USA? Niższe ceny biletów po sezonie

Z analiz wyszukiwarki tanich lotów wynika, że w tym roku Polacy podróżowali do Stanów Zjednoczonych najczęściej w ostatni tydzień lutego i pierwszy tydzień marca, następnie wpierwszy tydzień czerwca. Wakacyjny trend utrzymał się do końca sierpnia. Kolejna fala podróży do USA przypada na jesień. Eksperci zaznaczają, że ta pora roku jest idealna na odwiedzenie Stanów Zjednoczonych zarówno pod względem pogody, jak i budżetu. W porównaniu z wakacjami, ceny poza sezonem na loty do USA są o ponad 12% niższe (około 350 zł). Atrakcyjny cenowo jest listopad. Jak informuje Kiwi.com, bilet z Warszawy do Miami będzie kosztował 1 707 zł. Osoby planujące wyjazd do Chicago zapłacą 1950 zł za bilet lotniczy na podróż w październiku,natomiast koszt biletu z Warszawy do Nowego Jorku w listopadzie będzie jeszcze niższy iwyniesie 1 552 zł.

Jak szukać tanich lotów do USA?

Jeśli zamierzamy zaoszczędzić na biletach lotniczych do Stanów Zjednoczonych, eksperci radzą wybierać lot w mniej popularnych godzinach — wczesnoporannych lub nocnych. Te zreguły są tańsze. Mniej zapłacimy także, jeśli wybierzemy mniejsze lotnisko zamiast popularnych, dużych portów lotniczych.

- Wprowadzając miasto wylotu i/lub przylotu na Kiwi.com, możesz wybraćlotniska w promieniu 250 km w miejscu wylotu i/lub przylotu, aby uzyskać najlepszepołączenie – tłumaczą eksperci.

Ponadto, jeśli nie mamy konkretnej daty wyjazdu, warto w wyszukiwarce zaznaczyć tydzień lub miesiąc/miesiące, w których zamierzamy podróżować, i dodać, ile dni chcemy spędzić wmiejscu docelowym. Dzięki temu mogą nam się wyświetlić propozycje tańszych lotów. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

- Virtual interlining: podróżowanie z własnym transferem sprawia, że przemieszczanie się jest tańsze, a łącząc oddzielne loty, tworzymy unikalne plany podróży. Ta sztuczka pomaga otrzeć do dowolnego miejsca docelowego, nawet jeśli linia lotnicza nie uwzględnia go jako istniejącego w planie podróży. Wybierz „gdzie” i „kiedy” chcesz lecieć, a Kiwi.com utworzy plan podróży z oddzielnych lotów różnych linii lotniczych – informują eksperci i dodają, że warto ustawić alerty dotyczące cen lotów, które śledzą interesujące nas połączenie i powiadamiają o zmianach kosztów podróży.

