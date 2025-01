Wsyp te ziarna do miseczki, a brzydki zapach zniknie z łazienki. Odór wilgoci i stęchlizny zamieni się na zapach polnych kwiatów. Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z łazienki?

Znajoma w Grecji dodaje to do prania ręczników. Bez płynu do płukania i sztucznych dodatków. Ręczniki po praniu będą pachniały niczym najlepsze perfumy

Okazuje się, że przygotowanie domowego odświeżacza powietrza do łazienki jest banalnie proste Jest on równie skuteczny jak kupne odświeżacze, a przy tym pomoże zniwelować problem wilgoci w pomieszczeniu. To właśnie wilgoć często jest główną przyczyną brzydkich zapachów w łazience. Sprzyja ona namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów. Jeżeli chcesz, aby w łazience pięknie pachniało, a przy okazji wilgoć była stopniowo redukowana możesz przygotować domowy odświeżacz powietrza. Wystarczy, że do niewielkiej miseczki wsypiesz kilka garści nieugotowanego ryżu i delikatnie spryskasz go ulubionymi perfumami lub dodasz niewielką ilość olejku eterycznego. Tak przygotowany odświeżacz postaw na półce w łazience. Perfumy lub olejku eteryczne będą unosiły się w powietrzy roznosząc przyjemy zapach, a ryż pomoże w zmniejszeniu wilgoci w pomieszczeniu.

Dlaczego w łazience brzydko pachnie?

Powodów brzydkiego zapachu unoszącego się z łazienki może być kilka. Najczęstszym jest właśnie wilgoć. Woda osadza się na wielu powierzchniach, w tym w ścianach orz na ręcznikach, co powoduje namnażanie się bakterii. W skrajnych przypadkach może pojawić się nawet pleśń oraz zarodniki grzybów. Pamiętaj o regularnym wietrzeniu łazienki. Odpowiednia wentylacja jest kluczem do pozbycia się brzydkich zapachów.

Kolejnym powodem nieprzyjemnych zapachów w łazience jest nieczyszczona pralka. To miejsce, w którym może powstać pleśń, a brzydkie zapachy będą wydobywały się w jej wnętrza. Nieczyszczona pralka może sprawić, że również pranie ubrania przejdą brzydkim zapachem. Pamiętaj, by regularnie czyścić pralkę. W pozbyciu się brzydkich zapachów i pleśni z jej wnętrz pomoże Ci ocet.

Za brzydkie zapachy może winna być także kanalizacja. Zatkane odpływy w zlewie, wannie lub w prysznicu mogą sprawić, że z rur unosić się będzie nieprzyjemny zapach. Pamiętaj o regularnym udrożnianiu rur. Świetnym sposobem na dbanie o czystość w tych miejscach jest soda oczyszczona.