Kim jest Eldo, który zaśpiewał przed Pałacem Prezydenckim? Gdy miał 18 lat został muzułmaninem

Z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego w Warszawie odbyła się wielka feta. Przed Pałacem prezydenckim ustawione zostały trybuny i odbyła się uroczystość, jakiej nigdy nie było! Na wydarzenie mógł przyjść każdy i pokazać w ten sposób swoje wsparcie dla prezydneta oraz wyrazić podziękowanie za pierwsze dwanaście miesięcy jego pracy. Przewidziane było także wystąpienie Karola Nawrockiego, które poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.

W debacie, którą, co mogło być zaskoczeniem, prowadziła dziennikarka Dorota Gawryluk, udział brali: publicysta Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i były kandydat w wyborach prezydenckich 2026 Krzysztof Stanowski oraz prof. Andrzej Nowak, doradca społeczny prezydent. Po debacie przyszedł czas na wystąpienie głowy państwa.

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Już na wstępie swego wystąpienia prezydent Karol Nawrocki powiedział, że cieszy się z obecności wszystkich zebranych, bo Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich:

- Cieszę się, że jesteście wraz ze swoim prezydentem w naszym wspólnym domu. Bo Pałac Prezydenckim jest naszym wspólnym domem. To Wy byliście moją siłą i nadzieją w kampanii i jesteście nimi dzisiaj. Jesteście ze mną, a ja zawsze będę z Wami! - powiedział. Po czym dodał:

Dziś z głębi serca chcę Was zapewnić, że każdego dnia, podczas wszystkich wydarzeń widzę tylko Wasze twarze. To dla nas wszystkich ten rok i kolejne cztery to wielka dziejowa szansa, aby zrozumieć, że przyszłość i dobrobyt Polski rozstrzyga się w małych zakładach, w dużych przedsiębiorstwach, w piekarniach, w domach zwykłych Polaków. Z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej nie zejdę nigdy. Pozostanę Waszym głosem!

Wystąpienie prezydenta poprzedziła część artystyczna. Na specjalnie zbudowanej scenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wystąpił raper o pseudonimie Eldo Leszek Kaźmierczak oraz dzieci z zespołu „Zagórzańska siła”. Dziecięcy zespół wykonał hymn Polski w wyjątkowy sposób, bo przygrywając na skrzypcach. A raper zaśpiewał wraz z zespołem znany przebój „Nie pytaj o nią", inspirowany piosenką Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”.

Kim jest raper Eldo, który wystąpił przed Pałacem Prezydenckim?

W czasie przemówienia prezydent nawiązał do artysty, który wystąpił na scenie, czyli do rapera Eldo. Jak powiedział Karol Nawrocki:

Dziękuję Eldo, ten rodzaj muzyki przez lata, przez dekady, niestety przez 35 lat... elity polityczne do tego nas przyzwyczaiły, że często głos zwykłych ludzi nie docierał do Pałacu ani do Sejmu. Czasem trzeba to wyśpiewać, o tym opowiedzieć, w rzeczywistości muzycznej, artystycznej, alternatywnej. I tak wielu twórców hip hopu, muzyki alternatywnej wyśpiewuje często ból serca, ból duszy wielu Polek i Polaków.Ja też, jako zwykły chłopak tez wiele lat go nosiłem... Dziękuję Eldo za twój występ.

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Eldo, czyli Leszek Kaźmierczak, to polski raper urodzony w 1979 roku. Na koncie ma kilka płyt solowych i Członek nieistniejącego już zespołu hiphopowego Grammatik. Współpracował m.in. z Leszkiem Możdżerem i Moniką Brodką. Co ciekawe w 1/8 jest Hiszpanem. Był też wielkim kibicem Legii Warszawa. Ciekawostką jest, że od 18. roku życia deklaruje się jako muzułmanin. Studiował filozofię, socjologię i politologię. W 2015 roku na łamach "Dużego Formatu" pytany o to, kiedy przeszedł na islam wyznał:

- 1 stycznia 1997 roku. Adam Małysz skakał w Turnieju Czterech Skoczni, a ja sam w pokoju mojej siostry wypowiedziałem szahadę - muzułmańskie wyznanie wiary. Miałem niecałe 18 lat. (...) Właściwie przedtem, bo już jako 16-17-latek interesowałem się islamem, nie mogłem nigdzie kupić Koranu po polsku, tego tłumaczenia prof. Bielawskiego wydanego przez PIW, więc spędzałem godziny w bibliotece na Koszykowej i przepisywałem kolejne sury do zeszyciku. Któregoś dnia zaszedłem do księgarni Prusa i znalazłem tam Koran. Kupiłem i przeczytałem od deski do deski. Zacząłem praktykować niektóre zachowania muzułmańskie jeszcze przed przejściem na islam.

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