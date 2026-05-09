Parada w Moskwie 2026 to kompromitacja Rosji. Putin boi się całego świata? [ZDJĘCIA]

Grzegorz Kluczyński
2026-05-09 12:41

Moskwa świętuje Dzień Zwycięstwa, ale zamiast demonstracji potęgi mamy pokaz nerwów, chaosu i strachu. Dzisiejsza parada na Placu Czerwonym odbywa się w atmosferze bezprecedensowych zabezpieczeń, ograniczeń i propagandowej desperacji. Rosjanie obawiają się ukraińskich ataków dronów, a w centrum miasta pojawiły się siatki antydronowe, zakłócacze sygnału i wojsko w gotowości. Zachodnim mediom masowo odmówiono akredytacji. W rosyjskich i zachodnich komentarzach coraz częściej pada jedno słowo: kompromitacja.

Dzień Zwycięstwa w Moskwie
Plac Czerwony pod siatką. Moskwa bała się dronów

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości władze rozstawiły w centrum miasta zabezpieczenia antydronowe, w tym charakterystyczne siatki i konstrukcje mające zatrzymać ewentualne ataki z powietrza.

Według analityków, to reakcja na rosnącą liczbę ukraińskich uderzeń — w ostatnich miesiącach Ukraina wysyłała w głąb Rosji więcej dronów niż Rosja w stronę Ukrainy.

Władze nie ukrywały, że boją się kompromitacji podczas transmitowanej na cały świat parady. Każdy alarm lotniczy mógłby zniszczyć propagandowy przekaz Kremla o „pełnej kontroli”.

Zakłócenia sieci i ograniczenia dla widzów

Mieszkańcy Moskwy zgłaszają dziś problemy z internetem mobilnym i połączeniami telefonicznymi. To efekt pracy systemów walki elektronicznej, które mają utrudnić naprowadzanie dronów.

Liczba widzów została drastycznie ograniczona. W niektórych miastach Rosji — jak w Petersburgu — przygotowano jedynie symboliczne trybuny. W Moskwie dostęp do Placu Czerwonego jest ściśle kontrolowany.

Zachodnie media? „Niet”. Kreml zamknął drzwi

Rosja odmówiła akredytacji wielu dziennikarzom z Zachodu, tłumacząc to „kwestiami bezpieczeństwa”.

W praktyce chodzi o pełną kontrolę przekazu — Kreml nie chce, by niezależne media pokazywały okrojoną paradę, nerwowe zabezpieczenia i brak ciężkiego sprzętu.

To kolejny krok w stronę izolacji informacyjnej, o której piszą analitycy wolnych mediów.

Parada bez czołgów i rakiet. Symbol słabości

Dzisiejsza parada jest jedną z najbardziej okrojonych w historii.

Na Placu Czerwonym nie pojawiły się czołgi, wyrzutnie rakiet ani ciężki sprzęt, który tradycyjnie stanowił główny element widowiska. Oficjalnie: „sytuacja operacyjna”. Nieoficjalnie: sprzęt jest potrzebny na froncie, a Kreml boi się, że duże obiekty staną się łatwym celem dla dronów.

W defiladzie wzięli udział głównie żołnierze i uczestnicy wojny w Ukrainie, co ma podkreślać nową narrację Kremla o „kontynuacji walki z nazizmem”.

„Blamaż Rosji”. Dlaczego tegoroczny 9 maja to katastrofa wizerunkowa?

Eksperci nie mają wątpliwości: to nie jest triumf, to demonstracja słabości.

  • Siatki antydronowe nad centrum stolicy
  • Zakłócenia internetu
  • Brak ciężkiego sprzętu
  • Ograniczenia dla mediów
  • Nerwowa atmosfera i strach przed atakiem

To wszystko tworzy obraz państwa, które nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa nawet podczas własnego najważniejszego święta.

W komentarzach rosyjskich blogerów wojskowych i zachodnich analityków pojawia się jedno określenie:

„Najbardziej żałosna parada w historii współczesnej Rosji”.

