Iran grozi sąsiadowi Polski wojną. "Zaangażowanie w wojnę"

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-15 8:25

Iran zagroził wojną państwu, które bezpośrednio z nami graniczy! Powodem nie jest bynajmniej zaangażowanie w walki, tylko sama pomoc polegająca na wysłaniu dronów. Ebrahim Azizi, przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego ogłosił, że kraj ten „udzielając wsparcia w postaci dronów reżimowi izraelskiemu" zaangażował się w wojnę i "uczynił całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu”.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

Autor: Shutterstock Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

Iran grozi Ukrainie. Teheran twierdzi, że Kijów „włączył się do wojny”

Iran zagroził Ukrainie atakiem, twierdząc, że wsparcie udzielane Izraelowi oznacza faktyczne włączenie się Kijowa do wojny. Oświadczenie tej treści zamieścił w sobotę na platformie X przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Ebrahim Azizi. Polityk napisał w serwisie X, że Ukraina, pomagając Izraelowi w zakresie technologii dronów przechwytujących, stała się stroną konfliktu. „Udzielając wsparcia w postaci dronów reżimowi izraelskiemu, upadła Ukraina w rzeczywistości zaangażowała się w wojnę i - zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych - uczyniła całe swoje terytorium uzasadnionym celem dla Iranu” – napisał Azizi w poście na portalu X. Wypowiedź ta pojawiła się w sieci kilka dni po słowach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który ujawnił, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Kijowa o pomoc przy tworzeniu systemów obrony przed dronami. Ukraina zdobyła w tej dziedzinie duże doświadczenie w trakcie wojny z Rosją, która szeroko wykorzystuje irańskie drony Shahed do ataków na ukraińskie miasta.

Ukraińcy mają szkolić także w Arabii Saudyjskiej, Katarze i ZEA

Zełenski podkreślił również, że zainteresowanie ukraińskim doświadczeniem wykazały państwa Zatoki Perskiej, m.in. Arabia Saudyjska, Katar oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wypowiedzi te nie zawierały jednak informacji o współpracy z Izraelem. Ukraińskie media przypominają przy tej okazji, że Iran jest jednym z głównych sojuszników Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Teheran dostarcza Moskwie drony kamikadze oraz technologie umożliwiające ich produkcję w Rosji. Od 2022 roku Rosja użyła przeciwko Ukrainie około 57 tys. takich maszyn, które doprowadziły do śmierci setek cywilów. Tymczasem od trzech tygodni trwa regularna wojna między Iranem a siłami Stanów Zjednoczonych i Izraela. 

Sonda
Czy wojna z Iranem zakończy się przed 7 czerwca?
QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko
Pytanie 1 z 10
Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś?
