Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z mamą. Trudno uwierzyć, ile lat skończyła Edyta Węgiel

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-02 9:18

Za Roksaną Węgiel i Kevinem Mglejem niezwykle intensywne dni. Małżeństwo najpierw odwiedziło Berlin, gdzie wokalistka oceniała kandydatów do Eurowizji, by zaraz potem udać się na rodzinne uroczystości. Piosenkarka celebrowała urodziny swojej mamy, pani Edyty. Wspólne fotografie wywołały spore poruszenie, bo jubilatka wygląda raczej jak siostra gwiazdy, a nie jej rodzicielka.

Kalendarz Roksany Węgiel pęka w szwach. Pod koniec lutego gwiazda wraz z mężem pojawiła się w stolicy Niemiec, gdzie czekało na nią prestiżowe zadanie. Piosenkarka zasiadła w jury wyłaniającym reprezentanta Niemiec na Konkurs Piosenki Eurowizji, w którym sama marzy, by kiedyś wystąpić.

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach - mówiła w Esce o nowym wyzwaniu.

Występ artystki w roli eksperta u naszych zachodnich sąsiadów był szeroko komentowany, a jej czarno-biała stylizacja zebrała mnóstwo pochwał. To jednak nie koniec atrakcji w grafiku młodej gwiazdy, gdyż niebawem czeka ją kolejna przygoda, tym razem związana z wylotem na akcję ESKA Odwołuje Zimę.

Roksana Węgiel na urodzinach mamy Edyty. Łączy je silna więź

Zaledwie dobę po wizycie w Berlinie para zameldowała się w domu rodzinnym piosenkarki. Powodem wizyty było święto pani Edyty, która obchodziła swoje 43. urodziny. 21-letnia gwiazda wielokrotnie zaznaczała w wywiadach, że traktuje mamę jak najlepszą przyjaciółkę i powierniczkę sekretów. Oglądając ich wspólne kadry, trudno oprzeć się wrażeniu, że kobiety wyglądają niemal jak siostry, a nie matka z córką.

Ile lat ma mama Roksany Węgiel? Wygląd 43-latki zachwyca

Młoda artystka, pytana o ewentualne korzystanie z medycyny estetycznej, zawsze podkreśla rolę dobrych genów odziedziczonych po rodzicielce. Rzeczywiście, fizyczne podobieństwo między paniami jest uderzające. W minioną niedzielę mama piosenkarki skończyła 43 lata, a z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiły się pamiątkowe zdjęcia. Fani natychmiast zwrócili uwagę na świetną formę solenizantki, która przy boku córki prezentuje się niezwykle młodo.

Roksana Węgiel z rodzicami
