Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z mamą. Trudno uwierzyć, ile lat skończyła Edyta Węgiel

Kalendarz Roksany Węgiel pęka w szwach. Pod koniec lutego gwiazda wraz z mężem pojawiła się w stolicy Niemiec, gdzie czekało na nią prestiżowe zadanie. Piosenkarka zasiadła w jury wyłaniającym reprezentanta Niemiec na Konkurs Piosenki Eurowizji, w którym sama marzy, by kiedyś wystąpić.

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach - mówiła w Esce o nowym wyzwaniu.

Występ artystki w roli eksperta u naszych zachodnich sąsiadów był szeroko komentowany, a jej czarno-biała stylizacja zebrała mnóstwo pochwał. To jednak nie koniec atrakcji w grafiku młodej gwiazdy, gdyż niebawem czeka ją kolejna przygoda, tym razem związana z wylotem na akcję ESKA Odwołuje Zimę.

Roksana Węgiel na urodzinach mamy Edyty. Łączy je silna więź

Zaledwie dobę po wizycie w Berlinie para zameldowała się w domu rodzinnym piosenkarki. Powodem wizyty było święto pani Edyty, która obchodziła swoje 43. urodziny. 21-letnia gwiazda wielokrotnie zaznaczała w wywiadach, że traktuje mamę jak najlepszą przyjaciółkę i powierniczkę sekretów. Oglądając ich wspólne kadry, trudno oprzeć się wrażeniu, że kobiety wyglądają niemal jak siostry, a nie matka z córką.

Ile lat ma mama Roksany Węgiel? Wygląd 43-latki zachwyca

Młoda artystka, pytana o ewentualne korzystanie z medycyny estetycznej, zawsze podkreśla rolę dobrych genów odziedziczonych po rodzicielce. Rzeczywiście, fizyczne podobieństwo między paniami jest uderzające. W minioną niedzielę mama piosenkarki skończyła 43 lata, a z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiły się pamiątkowe zdjęcia. Fani natychmiast zwrócili uwagę na świetną formę solenizantki, która przy boku córki prezentuje się niezwykle młodo.

