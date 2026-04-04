Misiek Koterski spędza Wielkanoc z rodziną w Sopocie. Poszedł ze święconką, ale odbił się od drzwi kościoła!

Michał Koterski spędza święta w Sopocie

Wielkanoc to najważniejsze chrześcijańskie święto. Wierni z całego świata co roku wspólnie celebrują śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To czas spotkań z najbliższymi, wspólnych posiłków, rozmów i radości. Wielkanocny czas z rodziną spędza również Michał Koterski (46 l.). Aktor nie kryje, że wiara jest dla niego bardzo ważna. W sobotnie popołudnie wybrał się ze swoimi bliskimi do kościoła, by poświęcić koszyczek.

Święta spędza w rodzinnym gronie, ale z dala od domu. Michał Koterski razem z synem wyjechał do Sopotu. Towarzyszy im mama oraz ojczym aktora. W sobotę wszyscy razem wybrali się do jednego z lokalnych kościołów, by poświęcić pokarmy. Musieli jednak trochę poczekać, bo świątynia była przepełniona. Po spełnieniu chrześcijańskiego obowiązku zrobili sobie wspólne zdjęcie, które aktor wrzucił na Instagram razem ze świątecznymi życzeniami.

Michał Koterski ma nową miłość?

Kilka miesięcy temu zakończyło się małżeństwo Koterskiego i Marceli Leszczak (33 l.). Chociaż nie mają jeszcze rozwodu, to wygląda na to, że układają sobie życie u boku nowych partnerów. Modelka niedawno potwierdziła związek z pewnym trójmiejskim biznesmenem. Michał Koterski na razie nie wypowiedział się na temat domniemanej nowe relacji. Za to kilka dni temu zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym czule całuje kobiecą dłoń.

Aktor i modelka zapewniali, że rozstali się w zgodzie. Wychowują wspólnie 8-letniego Fryderyka. Robią wszystko, by syn jak najmniej odczuł rozstanie rodziców. Michał Koterski nie kryje radości, że może spędzić święta z synem. Po poświeceniu pokarmów udał się z nim na spacer nad morze. Relacją pochwalił się na Instagramie, a uśmiech niemal nie schodził mu z twarzy.

