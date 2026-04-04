Wielkanoc u Katarzyny Bosackiej bez świątecznego żurku! Podała przepis na jego zdrowszą wersję

Święta Wielkanocne u Katarzyny Bosackiej

W niedzielny poranek większość Polaków zasiądzie do wielkanocnego śniadania, które często trwa kilka godzin. Stoły znowu ugną się pod ciężarem półmisków z jajkami w różnych wersjach, sałatkach, mięsach oraz zupach. W czasie Wielkanocy nie może zabraknąć również świątecznego żurku lub barszczu białego.

Zapytaliśmy Katarzynę Bosacką (54 l.) o to, jak będą wyglądać w tym roku jej święta. Dziennikarka w tym roku zasiądzie do stołu u boku swojego męża Tomasza. Małżonkowie w czerwcu będą świętować pierwszą rocznicę ślubu. Bosacka wyznała, że święta w jej domu są zawsze bardzo rodzinne.

Każde Święta to dla mnie święty czas rodzinny. Spędzam je zawsze z mężem, dziećmi, w tym roku przyjedzie też rodzina z Poznania. Będzie głośno, gwarno i wesoło. Pójdziemy do kościoła ze święconką, będziemy grać w planszówki. Najmłodsi poszukają jajek ze słodyczami w ogrodzie - mówiła.

Dziennikarka opowiedziała również, co znajdzie się na jej świątecznym stole. Wielkanoc nie może się obejść bez tradycyjnej sałatki jarzynowej, jajek "na milion sposobów" czy pieczonego schabu.

Na stole będzie królowała klasyka - dzieci pokroją sałatkę jarzynową, będzie pieczony schab i biała kiełbasa bez konserwantów, jajka na milion sposobów. W Święta zawsze robię też domowy majonez i pasztet, który nazywam "pasztetem świętej Katarzyny", bo przygotowuję go przez trzy dni - opowiadała nam autorka poradników kulinarnych.

Jako specjalistka od zdrowego żywienia Katarzyna Bosacka dba o to, by dania były przygotowane ze składników najwyższej jakości. Co dość nietypowe, zabraknie u niej klasycznego żurku. Zamiast tego pojawi się zupa z białych warzyw i chipsami z białej kiełbasy!

Zamiast żurku będzie krem z białych warzyw, bo od lat walczę o zdrowsze dania na pełnym mięsa i białka stole. Wraz z mężem unikamy słodyczy, więc pieczenie ciast zostawię dzieciom. To będą wspaniałe, rodzinne Święta - przyznała Katarzyna Bosacka.

Przepis na krem z białych warzyw wg. Katarzyny Bosackiej

Zupa z białych warzyw z kalafiorem i chipsami z białej kiełbasy

2 duże cebule

2 łyżki masła

1 duży kalafior

2-3 pietruszki

5 średnich ziemniaków

1 średni seler

1 mały por

szklanka śmietanki 30 proc.

0,5 kg białej kiełbasy bez konserwantów

Sól, pieprz, gałka muszkatołowa

Cebulę i pora kroimy w grubą kostkę podsmażamy na maśle, dodajemy posiekanego kalafiora, pokrojoną w kostkę pietruszkę, seler i ziemniaki. Podsmażamy jeszcze kilka minut aż się zezłocą. Zalewamy wodą, gotujemy do miękkości, dolewamy śmietankę. Miksujemy.

Doprawiamy solą, pieprzem, gałką. Podajemy ze zgrillowanymi plasterkami kiełbasy.

