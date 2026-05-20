Jan Lubomirski-Lanckoroński o wyższych podatkach. Arystokrata wprost: Broń Boże!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-20 17:34

Jan Lubomirski-Lanckoroński nie ukrywa, że w jego żyłach płynie błękitna krew, dlatego ważne dla niego jest zabezpieczenie rodowych tradycji i interesów. "Polski książę", jak nazywa go prasa", udzielił ostatnio obszernego wywiadu na rozmaite tematy. Jednym z istotnych wątków były, oczywiście finanse. Co arystokrata myśli o podniesieniu podatków bogatym?

Jan Lubomirski-Lanckoroński, postać nierozerwalnie związana z historią i dziedzictwem polskiej arystokracji, niejednokrotnie podkreślał swoje głębokie przywiązanie do wartości, które od wieków kształtowały jego rodzinę. Jako prezes Fundacji Książąt Lubomirskich, aktywnie angażuje się w projekty mające na celu ochronę i promocję polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie inicjatyw społecznych i edukacyjnych. Jego publiczne wypowiedzi, często cytowane przez media, budzą jednak wielkie emocje.

Jan Lubomirski-Lanckoroński otwarcie o majątku. Szacuje się go na pół miliarda złotych

Dla Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego kwestia posiadania majątku wykracza poza czysto materialny aspekt. W programie "Portret" najbardziej znany współczesny polski arystokrata opowiedział chociażby o swoim podejściu do wychowania dzieci i ułatwiania im startu w życie za sprawą domowego kapitału. Wyjawił również szczegóły dotyczące swoich działek, planów deweloperskich, wakacyjnej willi w Monako czy też relacji z rodziną byłej żony, Dominiki Kulczyk. Dziś 48-latek przekonuje, że naprawdę udało mu się dorobić na biznesie kanapkowym. Jego majątek jest szacowany na 400-500 mln złotych.

Polecany artykuł:

Marek Kondrat nie do poznania z wąsem. Wybitny aktor wraca do Teatru Telewizji …
Jan Lubomirski-Lanckoroński
Galeria zdjęć 27

Arystokrata odpowiedział na pytanie o podniesienie podatków. Mówi o interesie kraju

Prowadzący wspomniany program zapytał znanego multimilionera o jego podejście do kwestii podniesienia w Polsce podatków. Lubomirski-Lanckoroński pospieszył z odpowiedzią, nie ukrywając w biegu rozmowy, że jest dumny z tego, w jakiej formie znajduje się aktualnie nasz kraj.

"Broń Boże!" - odpowiedział krótko w kwestii podniesienia podatków.

Po doprecyzowaniu, że chodzi o większe obciążenie finansowe tylko najbogatszej części społeczeństwa, a nie jego całości, "polski książę" nie był pewny co do odpowiedzi. Jak wytłumaczył, uzależnione jest to od tego, w jaki sposób podatki miałyby być pożytkowane dla dobra ogółu.

"Czy dla najbogatszych? To jest dobre pytanie. [...] Trudno powiedzieć. Ja myślę, że to zależy też od społeczności, od wydajności tego systemu, od tego co za te podatki jest. Możemy mówić, że w Stanach Zjednoczonych jest fantastycznie i są niskie podatki, ale z drugiej strony musimy się tam ubezpieczyć i służby zdrowia nie mamy darmowej. [...] Jeżeli tego wymaga interes kraju i są momenty drastyczne, to rzeczywiście obciążenie najbogatszych powinno być dużo wyższe" - wyjaśnił.

Polecany artykuł:

Nareszcie! Natasza Urbańska w wieku 48 lat właśnie to ogłosiła! Józefowicz też …
Sonda
Czy trzeba nałożyć specjalny podatek od najbogatszych ludzi na świecie?
Alicja Szemplinska wywiad
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JAN LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI
JAN LUBOMIRSKI