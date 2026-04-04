Tak wyglądają święconki gwiazd. Glinka pokazała kolorowe jajeczka, Woźniak-Starak postawiła na klasykę, a Mroczek zaprezentował małe dzieło sztuki

Święcenie pokarmów to zwyczaj głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze. W koszyczkach nie może zabraknąć symbolicznych produktów – jajek, chleba, kiełbasy, chrzanu czy soli. Ważne miejsce zajmuje także baranek, który od lat jest jednym z najważniejszych elementów wielkanocnej święconki.

To właśnie te produkty - zgodnie z tradycją - mają zapewnić zdrowie, pomyślność i dostatek na nadchodzące miesiące. Dla wielu rodzin to nie tylko religijny obrzęd, ale też okazja do wspólnego spędzenia czasu i pielęgnowania tradycji.

Gwiazdy pokazują swoje koszyczki

Również w tym roku znane osoby chętnie pokazały, jak wyglądają ich święconki. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia koszyczków przygotowanych m.in. przez Agnieszkę Woźniak-Starak, Joannę Koroniewską i Macieja Dowbora, a także Hannę Żudziewicz i Jacka Jeschke.

Swoimi wielkanocnymi przygotowaniami pochwalili się również m.in. Katarzyna Glinka, Kamil Nożyński, Rafał Mroczek oraz Paulina Sykut-Jeżyna.

Każdy z nich podszedł do tradycji na swój sposób. Niektórzy postawili na klasykę i skromne, eleganckie koszyczki, inni zdecydowali się na bogate dekoracje, kolorowe dodatki i starannie dopracowane detale.

Wyjątkowe koszyczki. Od tradycji po małe dzieła sztuki

Wśród opublikowanych zdjęć można zauważyć wyraźne różnice. Część gwiazd stawia na tradycyjne rozwiązania - białą serwetkę i klasyczne produkty. Inni idą o krok dalej, tworząc prawdziwe małe dzieła sztuki - z ozdobami, ręcznie przygotowanymi dekoracjami i efektowną kompozycją. Niezależnie od stylu, jedno pozostaje wspólne - przywiązanie do tradycji i chęć dzielenia się tym momentem z fanami.

Nie wszystko pasuje do koszyczka

O tym, co powinno znaleźć się w święconce, a czego lepiej unikać, mówił ostatnio Rafał Główczyński, znany w sieci jako "Ksiądz z osiedla". Duchowny zwrócił uwagę, że Polacy coraz częściej podchodzą do tradycji z dużą dowolnością.

Batoniki, kilogram cukru, raz mi się trafiło, że ktoś pomyślał: "A, browarka w domu mam, to do koszyczka wkładam". Dramat. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohole. Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy

- podkreślił.

