Polskie gwiazdy jako wielkanocne potrawy. Jedni to czysty luksus, inni – porządny chrzan

Nie chodzi o złośliwość, tylko o skojarzenia, które aż same cisną się do głowy. Bo przecież są gwiazdy, które wnoszą na salony dokładnie tyle blichtru, co lukrowany mazurek na świąteczny stół. Są też takie, które działają jak porządna porcja ćwikły – może i niepozornie, ale potrafią zostawić po sobie bardzo mocne wrażenie.

Małgorzata Rozenek jak mazurek na bogato. Błysk, precyzja i pełna kontrola

Jeśli jakaś gwiazda mogłaby zostać wielkanocnym mazurkiem, Małgorzata Rozenek bez wątpienia byłaby jedną z pierwszych kandydatek. To skojarzenie narzuca się niemal od razu – jest elegancko, jest efektownie, jest dopracowanie w każdym szczególe. Nic tu nie wydaje się przypadkowe, a cały urok polega właśnie na tym, że wszystko ma wyglądać perfekcyjnie.

Rozenek od lat buduje wizerunek kobiety, która lubi mieć kontrolę i doskonale wie, jak zrobić wrażenie. Mazurek też nie jest deserem skromnym. Ma błyszczeć, przyciągać wzrok i od razu sugerować, że święta są na bogato. W tym duecie naprawdę wszystko się zgadza.

Magda Gessler i Doda? Tu wjeżdża chrzan i ćwikła

Magda Gessler to z kolei czysty chrzan. Ostra, wyrazista, charakterystyczna i taka, obok której nie da się przejść obojętnie. Jedni ją uwielbiają, inni podchodzą z dystansem, ale wszyscy wiedzą jedno – kiedy pojawia się przy stole, robi się konkretnie. I właśnie dlatego to porównanie wydaje się tak trafne.

Doda bardziej pasuje do ćwikły. Jest kolorowa, mocna, zadziorna i ma w sobie coś, co sprawia, że nawet jeśli stoi trochę z boku, i tak potrafi przyciągnąć całą uwagę. To nie jest bezpieczny wybór dla każdego, ale przecież właśnie na tym polega jej siła. Doda od lat nie próbuje być nijaka i dlatego w tym wielkanocnym zestawieniu wypada wyjątkowo smakowicie.

Zenek, Lewandowska i Maryla. Klasyka, dyscyplina i legenda

Zenek Martyniuk to babka wielkanocna – swojska, znana od lat i obowiązkowa dla tych, którzy lubią sprawdzone smaki. Można dyskutować o gustach, można przewracać oczami, ale prawda jest brutalna – babka zawsze ma swoich wiernych fanów. Z Zenkiem jest podobnie. To klasyk, który nie potrzebuje fajerwerków, żeby utrzymać swoje miejsce.

Anna Lewandowska kojarzy się z jajkiem. Niby prosto, niby klasycznie, ale od razu wiadomo, że tu wszystko zostało przeliczone, dopracowane i podane w najlepszej możliwej wersji. Jajko jest obowiązkowe na wielkanocnym stole, a Lewandowska od lat pokazuje, że konsekwencja i dyscyplina potrafią zrobić z pozornej prostoty prawdziwy znak firmowy.

Maryla Rodowicz? Tu pasuje sernik. Legenda, bezpieczny hit i coś, bez czego wiele osób nie wyobraża sobie porządnego świętowania. Sernik może mieć różne odsłony, ale jedno się nie zmienia – od lat pozostaje w ścisłej czołówce. Maryla działa dokładnie tak samo. Zmienia się moda, zmieniają się pokolenia, a ona i tak zostaje w grze.

Kuba Wojewódzki i Katarzyna Cichopek. Żurek i sałatka jarzynowa

Kuba Wojewódzki to zdecydowanie żurek. Smak wyrazisty, czasem kwaśny, nie dla każdego i zawsze budzący emocje. Jedni nie wyobrażają sobie bez niego świąt, inni patrzą z lekkim dystansem, ale trudno odmówić mu charakteru. Wojewódzki od lat funkcjonuje dokładnie na tej samej zasadzie – polaryzuje, prowokuje i świetnie wie, że właśnie dzięki temu nikt o nim nie zapomina.

Katarzyna Cichopek przypomina z kolei naszą królowa stołu - sałatkę jarzynową. To klasyka, która wraca regularnie i wciąż ma mocne miejsce w sercach odbiorców. Każdy ma na jej temat jakieś zdanie, każdy rozpoznaje ją od razu i choć nie krzyczy najgłośniej przy stole, to jednak trudno ją pominąć. Jest dobrze znana, oswojona i bardzo "domowa" w odbiorze.

Show-biznes, podobnie jak świąteczne menu, opiera się na emocjach, przyzwyczajeniach i mocnych skojarzeniach. Jedni wolą błysk i lukier, inni cenią konkretny smak z pazurem. A polskie gwiazdy? Cóż, one od lat udowadniają, że przy stole sławy naprawdę jest z czego wybierać.