Roxie Węgiel najpierw okryła się od stóp do głów. A później? Czekoladowa mini ledwo zakryła, co trzeba

Aga Kwiatkowska
2026-01-24 14:56

Roxie Węgiel dopiero co celebrowała 21. urodziny. Kilka dni po przyjęciu urodzinowym wzięła ukochanego męża i poleciała z nim do Dubaju, by poopalać się i odpocząć przed koncertami. Najpierw zaserwowała fanom fotki w bikini, a później wskoczyła w wyjątkowo kusą czekoladową mini. Ale zanim to zrobiła, ubrała się w strój, którym zachwyciła Kevina Mgleja. Zobaczcie!

Roxie Węgiel uciekła od mroźnej i śnieżnej polskiej zimy wprost pod palmy. Razem z mężem poleciała do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a konkretnie do Dubaju. Tam świeżo upieczona 21-latka opala się, spędza czas na plaży i relaksuje się przed koncertami, a wieczorami randkuje z ukochanym Kevinem. Nie byłaby sobą, gdyby nie relacjonowała wyjazdu na swoim instagramowym koncie. Zebrała tam aż 1,5 mln obserwujących, a taka liczba wielbicieli zobowiązuje!

Najpierw Roksana zaprezentowała się im w bikini, a teraz podkreśliła zgrabną figurę małą, czekoladową mini. Jak małą? Zerknijcie na zdjęcia!

Roxie Węgiel w maleńkiej mini. Ledwo przykryła, co trzeba

Węgiel ma za sobą czas wypełniony pracą. Działała w okolicy świąt i podczas sylwestrowej nocy, później pokazała się na czerwonym dywanie przy okazji premiery "Miss Moxy. Kocia ekipa" (w animacji można usłyszeć głos Roxie oraz jej męża), a ostatnio w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej zainaugurowała podkarpacką odsłonę ogólnopolskiej, patriotycznej akcji "Polska na TAK!".

Roksana pojawiła się na scenie w odważnym stroju z odsłoniętym brzuchem, a jej występ wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Energia Roxie udzieliła się publiczności, która chętnie śpiewała razem z gwiazdą jej największe hity.

Po tym wszystkim Węgiel potrzebowała odpoczynku. Długo się nie zastanawiała - kilka dni po 21. urodzinach znalazła się w ZEA. Na zdjęciach z wyprawy pokazała się w bikini, ale nie tylko. Do najnowszych fotek pozowała ubrana w bardzo krótką, brązową sukienkę, która pięknie opinała jej zgrabną figurę. Roxie musiała jednak uważać, bo mini była ekstremalnie krótka

Trzeba przyznać, że czekoladowy kolor pasował do gwiazdy, która w sukience wydawała się czuć niczym ryba w wodzie i z chęcią pozowała do kolejnych ujęć.

Wcześniej zakryła się od stóp do głów. Kevin był zachwycony

Czekoladowe wdzianko sprawdziło się podczas randki z mężem, ale w czasie zwiedzania Abu Dhabi Roxie musiała się bardziej okryć. Idealna okazała się turkusowa szata z kapturem i złotymi wzorami. Mglej był zachwycony żoną!

Najpiękniejsza na świecie - napisał w komentarzu do wpisu Roksany.

"Cudownie Ci w tym niebieskim", "Wow, ale piękna sesja zdjęciowa", "Śliczna Roxie" - pisali inni. Masa komplementów posypała się też, gdy Węgiel podzieliła się zdjęciami w czekoladowej mini. W jakim wydaniu wyglądała lepiej? 

