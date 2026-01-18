Roxie Węgiel SZOKUJE W SZKOLE! Golutki brzuch na koncercie patriotycznym

Julita Buczek
2026-01-18 12:11

Koncert Roksany Węgiel w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej zainaugurował podkarpacką odsłonę ogólnopolskiej akcji "Polska na TAK!". Młodzież, nauczyciele i lokalni mieszkańcy mogli podziwiać wokalny talent Roxie, która pojawiła się w odważnej stylizacji. Robi wrażenie!

"Polska na TAK!" to ogólnopolski projekt, który łączy działania Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego głównym celem jest promowanie postawy obywatelskiej i nowoczesnego patriotyzmu wśród młodzieży, a także pokazanie kreatywności uczniów z całego kraju. Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej znalazł się w gronie pierwszych laureatów inicjatywy dzięki autorskiemu projektowi przygotowanemu przez społeczność uczniowską.

Koncert Roksany Węgiel był prawdziwym widowiskiem. Wokalistka pojawiła się na scenie w odważnym stroju z odsłoniętym brzuchem. Jej występ wzbudził ogromne emocje wśród zgromadzonych, a energia Roxie udzielała się publiczności, która chętnie śpiewała razem z gwiazdą największe przeboje młodej artystki.

Wydarzenie było także okazją do przypomnienia o regionalnej części projektu. Blisko 400 kreatywnych inicjatyw nadesłanych z całej Polski rywalizowało o wyróżnienie, a szkoła z Podkarpacia znalazła się w ścisłej czołówce dzięki zaangażowaniu uczniów i innowacyjnemu podejściu do tematu. "Polska na TAK!" przewiduje podobne koncerty i spotkania w różnych regionach kraju, a inicjatywy uczniów będą promowane zarówno w mediach publicznych, jak i w lokalnych społecznościach.

Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Grzegorz Sajór, poinformował, że kapituła wybrała kilkanaście szkół, które wezmą udział w pierwszej rundzie wydarzeń w ramach projektu. W gronie wyróżnionych placówek znalazły się szkoły m.in. z Krakowa, Świętochłowic, Opola, Ostrowa Wielkopolskiego, Nowego Sącza, Chełma, Bolszewa oraz Konstantynowa Łódzkiego.

