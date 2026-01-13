Tak wyglądały 21. urodziny Roxie Węgiel! Świętowała na bogato. Mnóstwo kwiatów, pyszne jedzenie. A po urodzinach? Nie zgadniecie

Kiedy to zleciało? Roxie Węgiel dopiero co była nastolatką, która stawiała pierwsze kroki na muzycznej scenie, podbijając serca jurorów show "The Voice Kids" oraz coraz szerszego grona fanów. Teraz jest przepiękną 21-latką z sukcesami na koncie, mężem i domem w budowie. Aż trudno uwierzyć w to, jak bardzo Roksana zmieniła się na naszych oczach. Po małej dziewczynce z aparatem na zębach już dawno nie ma śladu.

11 stycznia gwiazda obchodziła 21. urodziny, a niedługo później pochwaliła się zdjęciami z tego wyjątkowego dla niej dnia. Zobaczcie!

Zobacz także: Roxie Węgiel skończyła 21 lat. Tak odpowiedziała na życzenia od teściowej

21. urodziny z bliskimi

Od wczoraj Forever 21. Dziękuję za wszystkie życzenia!!! Thank you for all birthday wishes! - napisała Roxie na swoim instagramowym profilu, po polsku i po angielsku dziękując za wszystkie życzenia.

Tych na pewno było sporo. Gwiazda na Instagramie ma aż 1,5 miliona obserwujących. Życzenia posypały się również w komentarzach do urodzinowego wpisu i zdjęć udostępnionych przez Węgiel.

Zobacz także: Roxie Węgiel wzięła trzeci ślub! Kiedy? Wszystko wyznała

"All the best!! Nic się nie zmieniaj!", "Jeszcze raz kochana wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze!!!", "Wszytskiego najlepszego dla mojej ulubionej osoby", "Najlepsze życzenia urodzinowe", "Spełnienia marzeń Roxie!", "Jesteś taka śliczna!" - pisali wielbiciele talentu i urody piosenkarki.

Roksana pochwaliła się ujęciami z tortem (a nawet tortami!), pokazała bukiety kwiatów, w tym olbrzymi składający się z kilkudziesięciu intensywnie czerwonych róż, a także stół uszykowany do świętowania. Były ładnie podane potrawy i kieliszki z napojami.

Zobacz także: Czułości na premierze filmu dla najmłodszych. Roxie i Kevin całowali się na ściance

Życzenia od mamy i teściowej

Nieco wcześniej Węgiel w sieci udostępniła życzenia, jakie przekazały jej mama i teściowa. Edyta Węgiel na swoim profilu pokazała kompilację kilka zdjęć z ukochaną córką - ze wspólnego wypoczynku, wyjazdów, z psiakiem i z wygłupów. Mama gwiazdy napisała: "Happy Birthday" i dodała liczbę 21. Z kolei Anna, mama Kevina, udostępniła wakacyjną fotkę synowej, do której ta pozowała w szortach i kusym topie i napisała:

Niech każdy dzień przynosi ci piękną historię. Bądź szczęśliwa kochana. Birthday Girl.

Roksana odpowiedziała:

Dziękuję. Kocham.

Zobacz także: Roxie Węgiel podsumowała pierwszy rok małżeństwa z Kevinem. Krótko i na temat

Zobacz więcej zdjęć. Syn Joanny Racewicz ma prawie 18 lat i jest prawdziwym przystojniakiem. Pokazała zdjęcia ze studniówki

Roxie Węgiel podsumowuje rok od ślubu z Kevinem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.