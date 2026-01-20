Roxie pręży nogę w imponującym rozkroku. Tak rozciąga się w Emiratach Arabskich

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-01-20 12:36

Roxie Węgiel (21 l.) postanowiła, podobnie jak wiele innych polskich gwiazd, uciec od zimy pod palmy. Wybrała ten sam kierunek co Sandra Kubicka (30 l.), Marcelina Zawadzka (36 l.), Julia Wieniawa (27 l.) i wiele innych celebrytek - Dubaj. Najwyraźniej, sądząc po postach które zamieszcza, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są aż tak konserwatywne...

Roxie Węgiel w Dubaju podnosi nogę

Roksana Węgiel-Mglej przed wiosennym sezonem koncertowym, po ciężkiej pracy scenicznej w święta i w sylwestra, postanowiła zabrać swoje zgrabne ciało pod palmy. Wokalistka postawiła na uwielbiany przez polskie gwiazdy, z niejasnych przyczyn, Dubaj. Emiraty Arabskie gwarantują, za odpowiednią cenę oczywiście, luksusy i wiecznie słoneczną pogodę, więc Roxie postanowiła wyłożyć się na leżaku i przypiekać skórę na złoty kolor. Nie zapomniała jednak o treningach - pokazała też fotkę z siłowni w imponującym rozkroku. Ćwicząca w opiętym kostiumie składającym się z brązowych leginsów i stanika sportowego w tym samym kolorze wokalistka najwyraźniej czuję się świetnie w arabskim kraju.

Które polskie gwiazdy latają do Dubaju?

Takie gwiazdy jak Izabela Janachowska czy Marcelina Zawadzka poszły o krok dalej i zakupiły nieruchomości w Dubaju. Lil Masti, dawniej SexMasterka, właśc. Aniela Katarzyna Woźniakowska z domu Bogusz – polska youtuberka również pochwaliła się przeprowadzką właśnie tam.

Inne gwiazdy - między innymi Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Andziaks i Luka, Kasia Cichopek, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Wersow i Friz, Edyta i Cezary Pazurowie, a nawet Kuba Wojewódzki (który oficjalnie przecież tak gardzi celebryctwem - regularnie odwiedzają Dubaj w ramach "urlopów".

Ci ciekawe - najwyraźniej zupełnie nie zrażają ich do tego ani opinia Dubaju przedstawiona w bestsellerze "Dziewczyny z Dubaju", ani łamanie praw człowieka w Emiratach Arabskich. Powszechny handel ludźmi, niewolnicza praca i sexworking jakoś nie trafiają na urocze relacje z palmami w social mediach. Cóż - każdemu to, co lubi...

Roksana Węgiel-Mglej rozciąga się w Dubaju
26 zdjęć
