Roxie pręży nogę w imponującym rozkroku. Tak rozciąga się w Emiratach Arabskich

Roxie Węgiel w Dubaju podnosi nogę

Roksana Węgiel-Mglej przed wiosennym sezonem koncertowym, po ciężkiej pracy scenicznej w święta i w sylwestra, postanowiła zabrać swoje zgrabne ciało pod palmy. Wokalistka postawiła na uwielbiany przez polskie gwiazdy, z niejasnych przyczyn, Dubaj. Emiraty Arabskie gwarantują, za odpowiednią cenę oczywiście, luksusy i wiecznie słoneczną pogodę, więc Roxie postanowiła wyłożyć się na leżaku i przypiekać skórę na złoty kolor. Nie zapomniała jednak o treningach - pokazała też fotkę z siłowni w imponującym rozkroku. Ćwicząca w opiętym kostiumie składającym się z brązowych leginsów i stanika sportowego w tym samym kolorze wokalistka najwyraźniej czuję się świetnie w arabskim kraju.

Które polskie gwiazdy latają do Dubaju?

Takie gwiazdy jak Izabela Janachowska czy Marcelina Zawadzka poszły o krok dalej i zakupiły nieruchomości w Dubaju. Lil Masti, dawniej SexMasterka, właśc. Aniela Katarzyna Woźniakowska z domu Bogusz – polska youtuberka również pochwaliła się przeprowadzką właśnie tam.

Inne gwiazdy - między innymi Julia Wieniawa, Sandra Kubicka, Andziaks i Luka, Kasia Cichopek, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Wersow i Friz, Edyta i Cezary Pazurowie, a nawet Kuba Wojewódzki (który oficjalnie przecież tak gardzi celebryctwem - regularnie odwiedzają Dubaj w ramach "urlopów".

Ci ciekawe - najwyraźniej zupełnie nie zrażają ich do tego ani opinia Dubaju przedstawiona w bestsellerze "Dziewczyny z Dubaju", ani łamanie praw człowieka w Emiratach Arabskich. Powszechny handel ludźmi, niewolnicza praca i sexworking jakoś nie trafiają na urocze relacje z palmami w social mediach. Cóż - każdemu to, co lubi...

