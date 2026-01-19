Sandra Kubicka pokazuje mężowi co stracił? On z synem, a ona imprezuje w Dubaju. Co za ciało!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-01-19 14:26

W angielskim funkcjonuje termin "revenge body", czyli w dosłownym tłumaczeniu - "ciało zemsty". Tak określa się wygląd, najczęściej kobiet, które rozkwitły po rozstaniu i pokazują byłemu partnerowi co stracił. To chyba ma na myśli Sandra Kubicka (30 l.), która na ostatnich fotkach prezentuje formę życia na fotkach z urodzin w Dubaju. Baron (42 l.) pożałuje?

Sandra Kubicka pręży się w bikini w Dubaju. Baron pożałuje?

Według informatorów Pudelka już pod koniec lutego ruszy rozwód Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona. Para już od jakiegoś czasu mieszka osobno, czym celebrytka pochwaliła się swoim obserwatorom na Instagramie. Wciąż jednak dzielą się opieką nad niespełna dwuletnim Leosiem, który dla obojga jest priorytetem.

Zobacz również: Kiedyś miłość, dziś sąd! Sandra Kubicka kontra Baron. Jest DATA rozprawy!

Obecnie syn pary przebywa z ojcem, a Sandra Kubicka świętuje urodziny z przyjaciółką w Dubaju. Pokazała między innymi fotki nad basenem, bukiet kwiatów i urodzinowy tort. Wybrała się też na imprezę, gdzie tańczyła i świetnie się bawiła, co również zrelacjonowała na Instagramie, by nikt nie przeoczył...

Urodziny Sandry Kubickiej w Dubaju

— Teraz Leoś jest z tatą. Pojechali również na wyjazd wspólny. Musiałam to sobie przepracować, bo bardzo ciężko mi było go oddać na tak długo — wyznała Sandra Kubicka na InstaStories. Z kolei Baron relacjonuje w swoich social-mediach czas spędzany z synem, dając do zrozumienia, że jest dla niego najważniejszy na świecie, np. podpisami typu "my everything" (z angielskiego - moje wszystko - przyp. aut.).

Tymczasem Kubicka dosłownie zasypała internautów swoimi seksownymi fotkami w bikini i nagraniami w odważnych sukienkach. Przy tym promieniej, ciągle się uśmiecha i wydaje się, że jest zarówno w świetnym humorze, jak i nie przejmuje się rozstaniem. Jak sama niedawno zdradziła - jest teraz w formie życia i wraca do pracy w modelingu. Czyżby wbijała szpileczkę mężowi i pokazywała mu co stracił? Niejeden wiele by dał za tak piękną partnerkę u boku...

Zobacz również: Baron pochwalił się wakacyjnymi zdjęciami z synkiem. Leoś rośnie jak na drożdżach

Super Express Google News
Sandra Kubicka zrelacjonowała ciężką podróż na wakacje. "To był koszmar"
Sandra Kubicka pokazuje mężowi co stracił
37 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANDRA KUBICKA
BARON Z AFROMENTAL
BARON