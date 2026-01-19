Sandra Kubicka pokazuje mężowi co stracił? On z synem, a ona imprezuje w Dubaju. Co za ciało!

Sandra Kubicka pręży się w bikini w Dubaju. Baron pożałuje?

Według informatorów Pudelka już pod koniec lutego ruszy rozwód Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona. Para już od jakiegoś czasu mieszka osobno, czym celebrytka pochwaliła się swoim obserwatorom na Instagramie. Wciąż jednak dzielą się opieką nad niespełna dwuletnim Leosiem, który dla obojga jest priorytetem.

Zobacz również: Kiedyś miłość, dziś sąd! Sandra Kubicka kontra Baron. Jest DATA rozprawy!

Obecnie syn pary przebywa z ojcem, a Sandra Kubicka świętuje urodziny z przyjaciółką w Dubaju. Pokazała między innymi fotki nad basenem, bukiet kwiatów i urodzinowy tort. Wybrała się też na imprezę, gdzie tańczyła i świetnie się bawiła, co również zrelacjonowała na Instagramie, by nikt nie przeoczył...

Urodziny Sandry Kubickiej w Dubaju

— Teraz Leoś jest z tatą. Pojechali również na wyjazd wspólny. Musiałam to sobie przepracować, bo bardzo ciężko mi było go oddać na tak długo — wyznała Sandra Kubicka na InstaStories. Z kolei Baron relacjonuje w swoich social-mediach czas spędzany z synem, dając do zrozumienia, że jest dla niego najważniejszy na świecie, np. podpisami typu "my everything" (z angielskiego - moje wszystko - przyp. aut.).

Tymczasem Kubicka dosłownie zasypała internautów swoimi seksownymi fotkami w bikini i nagraniami w odważnych sukienkach. Przy tym promieniej, ciągle się uśmiecha i wydaje się, że jest zarówno w świetnym humorze, jak i nie przejmuje się rozstaniem. Jak sama niedawno zdradziła - jest teraz w formie życia i wraca do pracy w modelingu. Czyżby wbijała szpileczkę mężowi i pokazywała mu co stracił? Niejeden wiele by dał za tak piękną partnerkę u boku...

Zobacz również: Baron pochwalił się wakacyjnymi zdjęciami z synkiem. Leoś rośnie jak na drożdżach