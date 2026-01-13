Kiedyś miłość, dziś sąd! Sandra Kubicka kontra Baron. Jest DATA rozprawy!

O Sandrze Kubickiej w ostatnim czasie mówi się przede wszystkim w kontekście jej życia osobistego. Modelka wiosną zaskoczyła wszystkich informacją, że podjęła formalne kroki, by zakończyć małżeństwo z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Sprawa od początku była pełna sprzecznych sygnałów, choć dokumenty trafiły do sądu, para wciąż pojawiała się razem i publikowała wspólne chwile w mediach społecznościowych.

Pierwszy wyznaczony termin rozprawy przypadał na maj 2025 roku, jednak ostatecznie do niej nie doszło. Jak udało się wtedy ustalić mediom, pozew został wówczas wycofany. Ten ruch wywołał falę spekulacji o możliwym pojednaniu. W kolejnych tygodniach Kubicka i Baron nie stronili od wspólnych wyjść, pojawili się na weselu znajomych, a następnie wyjechali razem do Grecji. To właśnie z tego wyjazdu pochodziło ostatnie zdjęcie, na którym modelka zapozowała z mężem, co wielu odebrało jako znak, że kryzys został zażegnany.

Jesienią sytuacja znów uległa zmianie. Według informacji, pod koniec listopada Sandra po raz kolejny złożyła pozew rozwodowy. Tym razem decyzja miała być przemyślana i ostateczna. Wkrótce potem Kubicka zaczęła komunikować, że wchodzi w nowy etap życia. Skupiła się na pracy, zapowiedziała też powrót do modelingu, a także pokazała nowy apartament.

Sandra podkreślała, że wspólna nieruchomość nadal należy do obojga, a ona często tam bywa. Po jednym z zagranicznych wyjazdów wspomniała nawet o pewnej "niespodziance", która czekała na nią w dawnym mieszkaniu, co ponownie rozbudziło zainteresowanie mediów.

Przez długi czas nie było wiadomo, kiedy sprawa trafi na wokandę. Teraz ta kwestia jest już jasna. Według dziennikarzy portalu pudelek.pl rozprawa rozwodowa Sandry Kubickiej i Barona została wyznaczona na 25 lutego 2026 roku. Możliwe, że to właśnie wtedy zapadnie decyzja, która formalnie zamknie jeden z najgłośniejszych rozdziałów w polskim show-biznesie.

