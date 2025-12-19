37-letnia Joanna zadźgana nożem. Zatrzymano jej partnera, jego słowa szokują

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-19 8:35

Przy ulicy 3 Maja w Zabrzu funkcjonariusze policji dokonali makabrycznego odkrycia. W lokalu znaleziono zwłoki 37-letniej Joanny T. Ciało kobiety nosiło ślady licznych ciosów zadanych nożem, a wstępne wyniki sekcji zwłok nie pozostawiają złudzeń co do przyczyny śmierci. W związku ze sprawą zatrzymano obecnego na miejscu konkubenta ofiary, 33-letniego Dawida D. Mężczyzna usłyszał już najcięższy możliwy zarzut – zabójstwa. Podejrzany nie przyznaje się do winy, a jego wyjaśnienia są co najmniej zdumiewające.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
  • 7 grudnia 2025 roku przy ulicy 3 Maja w Zabrzu doszło do zabójstwa 37-letniej Joanny T. Kobieta zmarła na skutek licznych ciosów zadanych nożem.
  • O popełnienie zbrodni prokuratura podejrzewa konkubenta ofiary, 33-letniego Dawida D., który przebywał na miejscu zdarzenia. Mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa.
  • Podejrzany nie przyznał się do winy i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Horror przy ulicy 3 Maja w Zabrzu. Liczne rany kłute na ciele Joanny T.

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 37-letniej Joanny T. Jak wynika z komunikatu śledczych, 7 grudnia 2025 roku policjanci weszli do mieszkania przy ul. 3 Maja, w którym znaleźli ciało kobiety. Na ciele Joanny T. stwierdzono liczne obrażenia. Sprawca z niewyobrażalną furią zadawał ciosy nożem w okolice szyi, klatki piersiowej oraz pleców. 

Prokuratura poinformowała o wstępnych wynikach przeprowadzonej sekcji zwłok. - Przyczyną zgonu Joanny T. był wstrząs hipowolemiczny na skutek masywnego krwotoku spowodowanego ranami kłutymi szyi – czytamy w oficjalnym komunikacie. Oznacza to, że kobieta wykrwawiła się na śmierć. Śledczy od samego początku mieli wytypowanego głównego podejrzanego w tej sprawie.

Polecany artykuł:

Katarzyna wpakowała Kazimierzowi nóż prosto w serce. Konkubent nie miał żadnych…

Dawid D. aresztowany za zabójstwo. Twierdzi, że nie wie, co się wydarzyło

Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce tragedii, w mieszkaniu zastali również konkubenta ofiary. 33-letni Dawid D. został natychmiast zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstwa zabójstwa. To, co jednak najbardziej szokuje w tej sprawie, to postawa samego podejrzanego. Jak podaje prokuratura, Dawid D. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Co więcej, w złożonych wyjaśnieniach miał stwierdzić, że „nie wie, co się wydarzyło”.

Taka linia obrony nie przekonała ani prokuratora, ani sądu. Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy w Zabrzu postanowieniem z dnia 9 grudnia 2025 roku zastosował wobec Dawida D. najsurowszy środek zapobiegawczy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Teraz śledczy będą mieli czas na zebranie kompletnego materiału dowodowego i wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej potwornej zbrodni. Za zarzucane mu przestępstwo 33-latkowi grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Super Express Google News
Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
To tutaj zginęła 11-latka z Jeleniej Góry. Różowe kwiaty i znicz na miejscu tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
KONKUBENT
ZABÓJSTWO