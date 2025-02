W Warszawie zostanie zbudowany nowy tunel, kierowcy oszaleją z radości! Czekali na to od lat

Mazowsze. Tragiczny wypadek pod szkołą. Nie żyje 14-letnia dziewczynka

Potworny dramat rozegrał się w Bartnikach pod Żyrardowem. Chwilę przed godziną 14 we wtorek (18 lutego) na ul. Miodowej kierujący fiatem 73-letni mężczyzna potrącił 14-latkę idącą poboczem drogi. – Później fiat zderzył się jeszcze z dwoma innymi autami: volkswagenem i oplem − mówi nam mł. asp. Patrycja Sochacka, oficer prasowa z żyrardowskiej policji. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby.

Jako jeden z pierwszych był tam strażak Łukasz Koziarski (38 l.). − Usłyszałem syrenę alarmową i od razu pobiegłem na miejsce. Mieszkam obok. Zobaczyłem rozbite samochody i leżącą na poboczu dziewczynkę. Podbiegłem więc po torbę pierwszej pomocy i zacząłem ją ratować. Na miejsce wezwałem karetkę i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego − opowiada nam Łukasz Koziarski. 14-latka jeszcze żyła, kiedy transportowano ją śmigłowcem do szpitala.

− Kilka godzin później otrzymaliśmy informację, że dziewczynka zmarła w szpitalu − potwierdziła tragiczne wieści mł. asp. Sochacka. Cała wieś jest poruszona i zszokowana tą tragedią. Zwłaszcza, że – jak opowiadają nam mieszkańcy – mama Antosi lata temu również w wypadku drogowym straciła małe dziecko. Teraz straciła drugie.

Seria wypadków na drogach w samych Bartnikach i w okolicy Żyrardowa zmusiła mieszkańców do refleksji nad bezpieczeństwem pieszych. – Ulica Miodowa powinna zostać przebudowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Droga jest w fatalnym stanie, kierowcy zachowują się jak na torze wyścigowym na odcinku od cmentarza, aż do skrętu na Rawkę. Jestem za progami zwalniającymi − mówi nam mama jednego z uczniów pobliskiej szkoły.

− To droga powiatowa. Jako gmina po koniec stycznia złożyliśmy wniosek do marszałka o dofinansowanie przebudowy, poprawy nawierzchni i drogi dla pieszych. Cały koszt to 10 mln zł − mówi „Super Expressowi” Krzysztof Boryna, wójt gminy Puszcza Mariańska.

− To tragedia, która dotknęła nas wszystkich. To osoby zaangażowane w życie naszej społeczności − podsumowuje wójt.